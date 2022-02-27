روسيا تنفى إعلان أوكرانيا بدء مفاوضات بين البلدين

نفت روسيا، ما أعلنته أوكرانيا بشأن بدء المفاوضات بين وفدي البلدين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وقبل قليل، أعلنت الداخلية الأوكرانية، بدء المحادثات بين أوكرانيا وروسيا، عند حدود بيلاروسيا.

وأعلن وزير خارجية أوكرانيا قبل قليل، وقوع قتلى من المدنيين جراء القصف العشوائي الروسي، على أوكرانيا.

وقوع قتلى من المدنيين فى أوكرانيا

أعلن عن ترحيب كييف بانضمام المتطوعين للقتال، قائلا: «نحن ننزف ولكن لن نسقط».

وأكد وزير خارجية أوكرانيا، أن القوات الروسية التي اندفعت لاحتلال كييف تم تدميرها، لافتا إلى أن القوات الروسية لم تحرز أي تقدم استراتيجي حتى الآن.