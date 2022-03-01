اليوم.. بدء تدريب معلمي 3 محافظات للحصول علي شهادة الصلاحية للترقي

يواصل المعلمون المرشحون للترقي لعام 2020-2021، بالتسجيل للتدريب عن بعد من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمى، للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه (معلم ومعلم أول) و(معلم أول أ ومعلم خبير)، طبقاً للجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وطبقاً للجدول المعد من وزارة التربية والتعليم، يبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 1 مارس ولمدة 3 أيام، تدريب معلمي محافظات الأقصر والبحيرة والوادي الجديد المرشحين للترقي للحصول علي شهادة الصلاحية، وذلك عبر منصة «المعلم».

رابط التسجيل لتدريب المعلمين المرشحين للترقي

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط للتسجيل لتدريب المعلمين المرشحين للترقي 2020 – 2021، مشيرا إلى أنه تم إعداد البرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمين المرشحين، من قبل متخصصين بالأكاديمية المهنية للمعلمين وبعض الخبراء من التربويين وأساتذة الجامعات التي تم الاستعانة بهم، وفقًا للحقائب التدريبية والأنشطة التربوية.

ووجهت وزارة التعليم، المعلمين المرشحين الترقي، بقراءة الإرشادات الموجودة على المنصة قبل التسجيل لبدء التدريب، لافتاً إلى أنه في حالة ظهور أي صعوبات أو معوقات التواصل مع الدعم الفني لفرع الأكاديمية التابع له بمحافظته.

25 مارس الانتهاء من تدريب المعلمين المرشحين للترقي

وشددت وزارة التربية والتعليم، على المعلمين المرشحين للترقي الالتزام بالمواعيد المحددة لكل محافظة للتسجيل وحجز التدريب للتيسير على المعلمين المستهدفين كالتالي:-

يوم 4 مارس محافظات السويس وبورسعيد وشمال سيناء.

- يوم7 مارس محافظات المنوفية وقنا والجيزة.

- يوم 10 مارس محافظات دمياط والإسكندرية والإسماعيلية.

- يوم 13 مارس محافظات الدقهلية والغربية والقليوبية.

- يوم 16 مارس محافظات القاهرة والشرقية وأسيوط وديوان الوزارة.

- يوم 19 مارس محافظتي أسوان وسوهاج.

- يوم 22 مارس محافظتي كفر الشيخ وبني سويف.

- يوم 25 مارس تدريب معلمي محافظة المنيا.