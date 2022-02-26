رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2022 ترقيات عام 2020.. بالخطوات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2022 ترقيات عام 2020، موضحة أن أكثر من 70000 معلم مرشح للترقي لعام 2020/2021، ويأدون اليوم التدريب للترقي في محافظات مطروح وشمال سيناء.

رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين يوفر الحصول على شهادة الصلاحية

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2022 ترقيات عام 2020، يوفر الحصول على شهادة الصلاحية بشقيه «معلم ومعلم أول» و«معلم أول أو معلم خبير»، مشددة على جميع المعلمين بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بالتسجيل.

وأعلن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الدخول على رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2022 ترقيات عام 2020، مشيراً إلى أن الوزارة حصلت على الموافقة على استثناء المعلمين من قرار وقف الترقي.

خطوات التسجيل عبر رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين

-الدخول على الرابط.

-يتم الضغط على زر منصة المعلم للتدريب عن بعد.

-يتم الضغط على تأكيد للدخول على المنصة.

-يتم الضغط على الترقي.

-يضغط المعلم على زر تسجيل جديد.

- يدخل المعلم الكود ثم الضغط على بحث.

- تظهر شاشة استكمال البيانات الأساسية.

- تظهر شاشة بيانات الدخول وهو كود المعلم وكود الحجز الذي يعد كلمة السر للدخول على حجز التدريب.

- إدخال كود المعلم وكود الحجز ثم الضغط على زر دخول المستخدم للتدريب.

- تظهر شاشة تسجيل دورة جديدة لحجز تاريخ التدريب والاختبار.

- تظهر شاشة بيانات المعلم ثم اضغط على زر فوري للحصول على الرقم المرجعي للدفع.

- أدخل كود المعلم وكود الحجز، ثم اضغط على زر دخول المستخدم للتدريب.

- تظهر شاشة اضغط على زر دخول التدريب والاختبار.

- تظهر شاشة التعليمات ثم اضغط على المربع الصغير بموافقة.

- ابدأ الاختبار بالضغط على زر بدء أسئلة النشاط بعد ظهور شاشة النشاط الأول «pdf» بعد الاطلاع عليه.

- اضغط على زر تأكيد الإجابة بعد ظهور شاشة الاختبار مكونة من أربعة أسئلة بعد الإجابة.

- ابدأ الاختبار بنفس الخطوات السابقة للمحور الأول في النشاط.

- المحور الثالث في البوربوينت بعد الاطلاع عليه اضغط على بدء الأسئلة.

- بعد الانتهاء من الاختبار تظهر لك إفادة بالتدريب.