بدء تسجيل وتدريب المعلمين المرشحين للترقي لعام 2020-2021 غدا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غداً السبت 26 فبراير، سيشهد بدء تسجيل وتدريب المعلمين المرشحين للترقي لعام 2020-2021، بمحافظات (مطروح - البحر الأحمر- جنوب سيناء)، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المعلمين المستهدف ترقيهم بجميع المحافظات يتجاوز 70 ألف معلم، بعد موافقة الحكومة باستثناء المعلمين من قراروقف الترقيات.

رابط التسجيل لتدريب المعلمين المرشحين للترقي

وقالت وزارة التعليم، إنه سيجري تدريب المعلمين المستهدفين للترقي عن طريق إتاحة منصة «المعلم» للتدريب عن بعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمي، للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه (معلم ومعلم أول) و(معلم أول أ، ومعلم خبير).

وخصصت وزارة التربية والتعليم، رابط على منصة «المعلم» لتسجيل وتدريب المعلمين المرشحين للترقي لعام 2020-2021،

مواعيد التدريب للحصول على شهادة الصلاحية للمعلمين للترقي

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية جدول التسجيل والتدريب للحصول على شهادة الصلاحية للمعلمين للترقي، وهي كالتالي:

- السبت 26 فبراير تدريب معلمي محافظات مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

- يوم الثلاثاء 1 مارس تدريب معلمي محافظات الأقصر والبحيرة والوادي الجديد.

- يوم الجمعة 4 مارس تدريب معلمي محافظات السويس وبورسعيد وشمال سيناء.

- يوم الاثنين الموافق 7 مارس تدريب معلمي محافظات المنوفية وقنا والجيزة.

- يوم الخميس 10 مارس تدريب معلمي محافظات دمياط والإسكندرية والإسماعيلية.

- يوم الأحد الموافق 13 مارس تدريب معلمي محافظات الدقهلية والغربية والقليوبية.

- يوم الأربعاء 16 مارس تدريب معلمي محافظات القاهرة والشرقية وأسيوط وديوان الوزارة.

- يوم السبت الموافق 19 مارس المقبل تدريب معلمي محافظتي أسوان وسوهاج.

- يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس حتى يوم الخميس، تدريب معلمي محافظتي كفر الشيخ وبني سويف.

- يوم الجمعة الموافق 25 مارس المقبل تدريب معلمي محافظة المنيا.