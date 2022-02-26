تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ28 ألف سيدة ضمن حملة «حقك تنظمي» في قنا 

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان نجحت فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة لعدد 28 ألفا و145 سيدة ضمن فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، التي نفذتها وزارة الصحة والسكان تحت شعار "حقك تنظمي" ضمن مبادرة أيامنا أحلى خلال الفترة من 13 إلى 24 من شهر فبراير الجارى .

الحملة على يومين

أوضح محافظ قنا أنه تم تنظيم الحملة على مرحلتين ، الأولى خلال الفترة من 13 إلى 17 فبراير بمراكز ( قنا ، فقط ، قوص ، نقادة ) واستفادت منها 15 ألف و 637 سيدة ، أما المرحلة الثانية فتم تنظيمها خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير بمراكز ( أبوتشت ، فرشوط ، نجع حمادى ، الوقف ، دشنا ) واستفادت منها 12 ألف و 508 سيدة ، مشيرًا إلى أن جميع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تم تقديمها بالمجان من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة ، وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمستفيدات من خدماتها ، وقدم محافظ قنا شكره للقائمين على تنفيذ الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة والإدارات الصحية على جهودهم خلال الحملة .

صحة قنا .. منتجعات جدد في الحملة

ومن جانبه، قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا ، إن إجمالي المنتفعات الجدد اللائي استفدن من خدمات الحملة وحصلن على وسائل تنظيم بلغ 3063 سيدة ، فيما بلغ عدد المنتفعات المترددات 21319 سيدة ، حيث تم صرف حبوب مركبة لـ 11006 حالة ، وحبوب أحادية لـ 2031 سيدة ، وحقن أحادية لـ 2533 حالة ، وتركيب 841 لولبا ، وصرف حقن مركبة لـ 1164 سيدة ، وإعطاء كبسولات تحت الجلد 1107 حالة ، وصرف 344 واقيا ، و37 قرص موضعية ، بالإضافة إلى متابعة الوسيلة لـ 676 سيدة ، وإجراء كشف نساء لـ 1239 سيدة ، وتقديم المشورة لـ 5725 سيدة ، و589 كشف باطنة ، وعمل 720 كشف أشعة تلفزيونية "سونار"، و197 حالة كشف أطفال.