أمريكا تعلق عمل سفارتها في العاصمة البيلاروسية مينسك

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، منذ قليل، تعليق عمل السفارة الأمريكية في العاصمة مينسك البيلاروسية، بحسب نبأ عاجل لموقع «روسيا اليوم».

تعليق عمل السفارة الأمريكية فى بيلاروسيا

وأجازت وزارة الخارجية الأمريكية، مغادرة الموظفين والعاملين غير الأساسيين وعائلاتهم في السفارة الأمريكية، بالعاصمة الروسية موسكو.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ساميويل وربيرج، قد أكد في وقت سابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم ولن تتخلى عن أوكرانيا.

وأضاف في تصريحات لشبكة «سكاى نيوز»عربية، أن جميع الإجراءات السريعة التي اتخذتها أمريكا، تثبت وقوفها بجانب أوكرانيا، إذ أن بلاده كانت مهتمة بهذه الأزمة منذ شهور طويلة قبل اندلاع الحرب.