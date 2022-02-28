وفد أوكرانيا يطلب سحب قوات روسيا من القرم وإقليم دونباس خلال المفاوضات

أعلن مكتب رئيس أوكرانيا، فولودمير زيلنسكي أنّ وفد التفاوض الأوكراني طلب سحب القوات الروسية من كل أوكرانيا بما فيها القرم وإقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرق أوكرانيا، والذي اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن باستقلاله يوم الاثنين الماضي.

مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا في بلاروسيا

يأتي ذلك ضمن المفاوضات المقامة حالياً بين الوفدين الروسي والأوكراني بالقرب من حدود بيلاروسيا للتوصل إلى اتفاق بشأن الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت فجر الخميس الماضي.