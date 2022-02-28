تشكيل مجموعة اتصال عربية للتشاور والتعامل مع أزمة أوكرانيا

عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أمس، اجتماعا بدعوة مصرية لبحث التطورات الجارية في أوكرانيا، حيث أعرب المجلس عن القلق إزاء تطورات الأحداث الجارية في أوكرانيا وتأييد جميع الجهود الرامية لحل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية وبما يحفظ أمن وسلامة الشعوب في هذه المنطقة الهامة من العالم.

وأكد المجلس أهمية احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ودعم المساعي الهادفة إلى تخفيف حدة التوتر في أوكرانيا والدعوة إلى الشروع في إجراءات التهدئة وضبط النفس وبما يكفل عودة الاستقرار والسماح بعودة الحياة الى مجراها الطبيعي.

مجلس الجامعة العربية يعرب عن قلقه حيال تطورات أوكرانيا

وعبر المجلس عن القلق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية، وتأكيد أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الدول العربية للحفاظ على أمن وسلامة الجاليات العربية الموجودة في المنطقة حاليا وتسهيل عبور الراغبين منهم الى الدول المجاورة والحفاظ على أمن وسلامة أعضاء البعثات الدبلوماسية العربية.

وأوصى المجلس بتشكيل مجموعة اتصال عربية على المستوى الوزاري تتولى متابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة، فيما تم تكليف الأمانة العامة بإجراء المشاورات اللازمة لاعتماد هذه التوصية.

كانت مصر دعت إلى ضرورة تغليب الحوار الدبلوماسي لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، داعية إلى التفاوض وتجنب الصراع.

توفير الرعاية للمصريين العابرين للحدود الأكرانية

في سياق متصل، وفي ضوء التطورات الأخيرة في الأراضي الأوكرانية، وفي إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام ورعاية بأبنائها المواطنين في الخارج، أصدرت وزارة الخارجية توجيهاتها العاجلة إلى سفارات مصر في عواصم دول الجوار الأوكراني بالعمل على مدار الساعة على تيسير استقبال المواطنين المصريين العابرين لحدود أوكرانيا باتجاه هذه الدول، والعمل على توفير كل أوجه الرعاية اللازمة لهم، بما في ذلك تسهيل الانتقال وتسكينهم في الفنادق ومقرات مؤقتة للإقامة.

وأسفرت هذه الجهود بالفعل عن استقبال السفارة في كلٍ من وارسو وبوخارست لمجموعة من المواطنين المصريين الذين غادروا الحدود الأوكرانية باتجاه كل من بولندا ورومانيا، حيث قدمت لهم سفارتانا في البلديّن كل أوجه الرعاية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع السلطات البولندية والرومانية الصديقة، وفق بيان السفارة المصرية.