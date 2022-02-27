مجلس الأمن الدولي يبحث اليوم حرب روسيا وأوكرانيا

أعلن مجلس الأمن الدولي اليوم الأحد، أنَّه سيعقد جلسة لمناقشة مشروع قرار بشأن دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة، للانعقاد غدًا، لبحث الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وذلك على خلفية اندلاع حرب بين الجارتين منذ فجر يوم الخميس الماضي.

مجلس الأمن يناقش أزمة روسيا وأوكرانيا

وبحسب وكالة «فرانس برس»، قال دبلوماسي، طلب عدم كشف هويته، إن الدورة الاستثنائية التي بصدد انعقادها من قبل مجلس الأمن الدولي للجمعية العامة للأمم المتحدة، تهدف إلى جعل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، تتخذ موقفا من الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، إذ أنّ ماقامت به موسكو يعد انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة.

اجتماع رابع لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا

وفي حال اجتمع مجلس الأمن اليوم، سيكون ذلك الاجتماع هو الرابع للمجلس منذ يوم الاثنين الماضي بشأن النزاع في أوكرانيا، إذ اندلعت شرارة الحرب، عقب اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء يوم الاثنين الماضي، باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيستيك التابعتين لإقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرق أوكرانيا، أثناء كلمة وجهها للشعب الروسي.

اندلاع الحرب وفرار الآلاف

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية، في نزوح وفرار آلاف المواطنين الأوكرانيين والمقيمين من جنسيات مختلفة نحو الحدود الرومانية والبولندية، بعد نحو 4 أيام من اندلاع الحرب، ماينذر بانفجار أزمة جديدة للاجئين في أوروبا.

قتال شرس في شوارع خاركيف

ويدور حالياً، قتال شوارع، منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم الأحد، في شوارع مدينة خاركيف الأوكرانية، بعد اقتحام مدرعات الجيش الروسي لشوارع وضواحي المدينة وإطلاق الرصاص بكثافة، في ظل إعلان الحكومة الأوكرانية قرار فرض حظر التجوال، بعد سيطرة القوات الروسية على مداخل ومخارج كييف، وباتت على بعد كيلومترات قليلة من قلب العاصمة.