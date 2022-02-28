نقاط على بطاقة التموين للأم الملتزمة بإنجاب طفلين فقط.. بـشرط واحد

قالت الدكتورة آمال زكي، مستشارة وزيرة التضامن لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية، إن تنظيم الأسرة سيعمل على 3 محاور ضمن استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، تتمثل في المحور الخدمي والتمكين الاقتصادي للمرأة، والتوعية من خلال برنامج «وعى»، وكذلك برنامج «مودة» لتوعية الشباب المقبلين على الزواج، موضحة أن المحور التوعوي سيجرى من خلاله تنظيم الزيارات المنزلية للرائدات ولقاءات جماهيرية، ومسرح الشارع بالساحات والشوارع الرئيسية.

استهداف 400 عيادة لتنظيم الأسرة في 3 سنوات

وأضافت مستشار وزير التضامن لبرنامج «وعي»، أنه جرى استهداف 400 عيادة لتنظيم الأسرة في 3 سنوات، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وسيجرى تدريب الأطباء والتمريض، بالإضافة إلى إمداد العيادة بوسائل تنظيم الأسرة.

حوافز إيجابية للأم الملتزمة

وأوضحت أن هناك حوافز إيجابية للأم الملتزمة، فالمرأة الحامل في أول وثاني مرة تحصل على سلة تغذية شهريا، سواء هي أو طفلها، للطفل الأول والثاني فقط، حتى إتمام الطفل سنتين، وذلك وفقا لبروتوكول بين التموين والتضامن والصحة، مشيرة إلى أن السلة ستكون نقاط على بطاقة التموين، بشرط متابعة الحمل، أو صحة الطفل، بالوحدة الصحية.

وأكدت مستشار وزيرة التضامن لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية، أن برنامج الألف يوم الأولى استهدف 150 ألف سيدة في برنامج، اللاتي لديهن أطفال أصغر من عامين، في 20 محافظة بقرى «حياة كريمة».

نقاط إضافية على السلة الغذائية بقيمة 100 جنيه شهريا

جدير بالذكر أن وزارة التضامن أكدت خلال تقرير لها أن برنامج «الألف يوم الأولى في حياة الطفل»، يعمل على استهداف زيادة المعرفة الصحية للأمهات الحوامل والمرضعات، لافتة إلى صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهريا.