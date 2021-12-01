آليات عمل برنامج الألف يوم الأولى لصحة الأم والطفل.. دعم نقدي وقروض

قالت الدكتورة آمال زكي، مستشارة برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه يتم التواصل المباشر مع الرائدات الاجتماعيات وممثلي إدارة المرأة في المراكز والمحافظات المختلفة، لتنفيذ خطة للتوعية بأهمية برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل، إلى جانب عقد ندوات لتوعية الأمهات بأهمية ذلك، واستخدام الوحدات الاجتماعية ومكاتب البريد لوضع لافتات وملصقات للتوعية بهذا البرنامح.

صرف دعم نقدى للأسر المستحقة ضمن برنامج الألف يوم

وأكدت وزارة التضامن، في تقرير حصلت «الوطن» على نسخة منه، صرف دعم نقدي للأسر المستحقة ضمن برنامج الألف يوم، بالتزامن مع صرف دعم «تكافل وكرامة»، مشيرة إلى أن الإجراءات الداعمة لصحة الأم والطفل تتمثل فيما يلي:

- تقديم دعم نقدي بشكل شهرى لنحو 18 ألف و210 أطفال تحت سن العامين من الأسر المسجلة بتكافل وكرامة.

- توفير قروض متناهية الصغر بقيمة 3 ملايين و200 ألف جنيه بمحافظة المنيا لـ628 أسرة.

- تدريب 4 آلاف سيدة بقرى «حياة كريمة» على إدارة المشروعات والإقراض متناهي الصغر.

- تدريب 400 سيدة على مهن حرفية بمحافظتي المنيا وأسيوط.

- مواجهة بعض الأمراض مثل الهزال «نحافة الأطفال»، والذي يصيب نسبة 8% من الأطفال، وتزيد النسبة بشكل كبير بين الفتيات.

- معالجة فقر الدم حيث تصل نسبة الإصابة به إلى 27% بين الأطفال.

- تقليل نسب الإصابة بفقر الدم بين السيدات فى سن الإنجاب، حيث تصل نسبة الإصابة به إلى 25%.

تخصيص مبلغ شهري يضاف إلى بطاقة التموين للحوامل

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، تخصيص مبلغ شهري يضاف إلى بطاقة التموين السلعي للأمهات الحوامل والمرضعات، اللاتي لديهن أطفال أصغر من عامين، ضمن برنامج «الألف يوم الأولى في حياة الطفل»، مشيرة إلى أن البرنامج يعمل على معالجة مشكلات سوء التغذية للأطفال؛ ما يؤثر على درجة استيعابهم في التعليم بمراحلة المختلفة.