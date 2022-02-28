جرام الذهب يحقق مكاسب 5 جنيهات في منتصف التعاملات

حقق سعر جرام الذهب مكاسب، في منتصف التعاملات اليومية، اليوم الاثنين 28-2-2022، بقيمة 5 جنيهات وكذا الفضة بقيمة 4 جنيهات، ما دفع تجار الصاغة لنصح المضاربين والمستثمرين والمدخرين بشراء الذهب.

وقال نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات السابق، لـ«الوطن»، إنّ الإقبال على المعدن النفيس يتزايد بشكلٍ كبير في تلك الأوقات المضطربة، إذ يتجه الكثيرون إلى الاستثمار في الذهب، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعره عالميًا ومحليًا.

وأضاف نجيب، أنّ الذهب من السلع التي تخضع لآلية العرض والطلب، وثانيهما التغيرات التي تطرأ على سعر عملة الدولار الأمريكي، وهاتان القاعدتان تتم مراعاتهما بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه وارتفع السعر، وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي كلما زادت أسعار الذهب.

كام ارتفع سعر البلاديوم بنحو 6%، اليوم الاثنين، وكذلك الفضة، بعد أن تزايدت المخاوف المتعلقة بإمدادات المعدن المستخدم في صناعة السيارات مع فرض الغرب عقوبات جديدة على روسيا، التي تعد أحد أهم منتجي هذا المعدن.

سعر الذهب عالميا ومحليا

وفي منتصف تعاملات اليوم الإثنين 28-2-2022، سجّلت أسعارا الذهب ارتفاعا ملحوظا في سعر الأوقية على الصعيد العالمي، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- الأوقية سعر 1.912.95 دولار.

- جرام الذهب عيار 24 بسعر 61.50 دولار.

- جرام الذهب عيار 22 سعر56.37 دولار.

- جرام الذهب عيار 21 بسعر 53.81 دولار.

- جرام الذهب عيار 18 بسعر46.21 دولار.

وفي محلات الصاغة بالسوق المصرية، جاءت الأسعار كالتالي:

- جرام الذهب عيار 24 بسعر 955 جنيهًا.

- جرام الذهب عيار 21 الشعبي بسعر 836 جنيهًا.

- جرام الذهب عيار 18 بسعر 717 جنيهًا.

- الجنيه الذهب بسعر 6 آلاف و688 جنيهًا.

سعر الفضة اليوم

وحقق جرام الفضة مكسب بقيمة 4جنيهات منتصف تعاملات اليوم الاثنين 28فبراير 2022

- بيع جرام الفضة عيار 99.9 بسعر12.77

- فضة بريطانى عيار 95.8 بسعر 12.24جنيه

-فضة استرلينى عيار 92.5 بيع بسعر 11.82جنيه