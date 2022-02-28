ارتفاع سعر الذهب عالميا.. وتجار يكشفون حركة البيع والشراء

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا عالميا في بداية التعاملات اليومية، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية بين روسيا والغرب والتي عززت الطلب على الذهب باعتباره ملاذا اَمنا في ظل تقلبات السوق.

1.25% ارتفاعا فى سعر الذهب

وخلال تعاملات اليوم الإثنين 28-2- 2022 سجّل سعر جرام الذهب على الصعيد العالمي ارتفاعا بنسبة 1.25% وسجلت الأوقية 1912 دولارا بينما ارتفعت العقود الآجلة لمعدن الذهب بنسبة 1.44% وسجّلت نحو 1915 دولار للأوقية.

وصعدت أسعار الذهب مدفوعة بحدة التوترات الجيوسياسية على وقع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع قواته النووية في حال تأهب، في تهديد مباشر وصريح للغرب.

وكشف تجار الصاغة بالغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أسعار الذهب تشهد ارتفاعا في بداية تداولات اليوم، ثم تعود للانخفاض، على غرار يومي الخميس والجمعة حيث تخلى المعدن النفيس بسهولة عن مستويات 1900 دولار.

وأنهى الذهب تعاملات يوم الجمعة الماضي عند مستوى 1889 دولارا، وسيعانى المعدن الأصفر من التذبذب الواضح صعودا وهبوط ولكن الارتفاع هو السمة الغالبة، ما يساهم فى عدم استقرار مبيعات الذهب محليا حيث يترقب المواطنون مزيدا من الارتفاع لبيع مدخراتهم، ومزيدا من الانخفاض بهدف الشراء.

سعر الذهب عالميا ومحليا

وفي بداية تعاملات اليوم الإثنين 28-2-2022، سجّلت أسعارا الذهب ارتفاعا ملحوظا في سعر الأوقية على الصعيد العالمي، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- الأوقية سعر 1.911.40 دولار.

- جرام الذهب عيار 24 بسعر 61.31 دولار.

- جرام الذهب عيار 22 سعر56.20 دولار.

- جرام الذهب عيار 21 بسعر 53.65 دولار.

- جرام الذهب عيار 18 بسعر45.98 دولار.

وفي محلات الصاغة بالسوق المصرية، جاءت الأسعار كالتالي:

- جرام الذهب عيار 24 بسعر 949 جنيهًا.

- جرام الذهب عيار 21 الشعبي بسعر 830 جنيهًا.

- جرام الذهب عيار 18 بسعر 711 جنيهًا.

- الجنيه الذهب بسعر 6 آلاف و640 جنيهًا.