سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 27-2-2022

ارتفاع يتبعه تراجع، هذا هو حال سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وغيره من المشغولات الذهبية وسط تساؤلات عديدة، عن مدى تأثر أسعار الذهب بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي لم يحسم بعد موعد انتهائها ومدى تأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» يوميا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وغيره من الأعيرة والمشغولات المختلفة كعيار 24 و18 وغيرهم، في إطار الخدمات المتعلقة بالأسعار التي تقدمها الجريدة يوميا لقرائها.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة الأحد الموافق 27-2- 2022 ليباع عيار 24 بسعر 946 إلى 949 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 828 إلى 830 جنيهًا، كما سجل عيار 18، نحو 710 إلى 711 جنيها، ويباع الجنيه الذهب بسعر6,624 إلى 6,640 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالميا سجّل كيلو الذهب 949,809 جنيها، والأوقية اليوم الأحد 25-2-2022 نحو 1,890 دولار، وبيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 949.81 جنيه، 60.77 دولار، وسجل عيار 21 سعر 831.10 جنيه 53.18 دولار، وبيع عيار 18 نحو 712.37 جنيه، 45.58 دولار.

تأثر الأسهم بالتدخل العسكري

وفي سياق متصل، تراجعت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم، وصعدت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، كما ارتفع الذهب والسندات الحكومية كملاذات آمنة، وذلك بعد الغزو الذي شنته روسيا على أوكرانيا، فيما خسرت أسهم شركة «ميتا» 2.3٪، وهبط سهم شركة أبل 4.6٪، وشركة مايكروسوفت 2.9٪، وانخفض سهم أمازون بنسبة 3.2٪، وسهم ألفابيت الشركة الأم لـ«جوجل» 2.6٪.