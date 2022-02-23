أرقام خدمة عملاء شركات الاتصالات.. فودافون وأورانج

يحتاح عملاء الشركات في كثير من الأحيان للتواصل مع شركات الاتصالات التي ينتمون إليها ويستخدمون خطوطها، عند مرورهم بمشكلة في الرصيد أو الإنترنت أو وجود مشكلة في الخط والمكالمات التي يجرونها، لذا يبحث العديد من الأشخاص عن أرقام خدمة عملاء شركات الاتصالات.

وفي هذا الصدد، وفي إطار اهتمام الكثيرين بالبحث عن أرقام خدمة عملاء شركات الاتصالات تستعرض الوطن فيما يلي، أرقام خدمة عملاء شركة فودافون واتصالات وأورانج.

أرقام خدمة عملاء فودافون

ويمكن التحدث مع خدمة عملاء فودافون مجانا لحل المشكلة أو عرضها وتقديم شكوى للمسؤولين، من خلال الأرقام التالية حيث خصصت شركة فودافون الشهيرة أرقام للتواصل مع المشتركين بها وهي كما يلي.

يمكن التواصل مجانا مع خدمة عملاء فودافون من خلال رقم فودافون على رقم 888.

ويمكن التواصل مع خدمة عملاء فودافون من خلال رقم 16888 أو يمكن التواصل ايضا من خلال رقم 010018888888.

ويمكن لعملاء الشركات التواصل مع رقم خدمة عملاء الشركات 247 من اى رقم ڤودافون مجانا، أو 16247 من اى خط ارضى نفس أسعار مكالمات الخطوط الأرضية، ويمكن التواصل مع خدمة عملاء فودافون كاش، من أي خط فودافون: 7001.

ويمكن التواصل مع خدمة عملاء الدليل من فودافون من أي خط فودافون : 2121، وخدمة عملاء التسوق اونلاين من فودافون من أي خط فودافون على رقم 5065، ومن أي خط أرضي: 0225292860.

كود خدمات أخرى لشركة فودافون

كود شحن الرصيد، # كود الشحن *858*.

خدمة تحويل الرصيد، # المبلغ *

رقم المراد التحويل له *2*868*

كود الأغنية * 055*.

كود طلب الباك، # رقم الموبايل * 888*.

كود الساعة والتاريخ، #100*.

لمعرفة رصيدك، #1*868*.

تشغيل خدمة موبايل انترنت، #4*888*.

أرقام خدمة عملاء شركة اتصالات

وخصصت شركة اتصالات أرقام خدمة عملاء اتصالات للموبايل من أي خط اتصالات وهو رقم 333.

يمكنك التواصل مع خدمة عملاء اتصالات من أي خط أرضي: 0235346333.

وتتيح شركة اتصالات التواصل مع الشركة من أي جوال: 01111234333، ومن أي خط دولي: 201111234333+.

أكواد خدمات لشركة اتصالات

من أجل معرفة رقم الهاتف الخاص بك بالنسبة لعملاء شركة اتصالات اطلب 555.

ويمكن استخدام خدمة كلمني شكرا اتصالات عن طريق الاتصال ب *111*رقم الهاتف #.

ويمكن طلب خدمة سلفني شكرا اتصالات عن طريق الاتصال بكود *911#.

لمعرفة نظام خطك اتصالات الحالي عن طريق الاتصال ب 555.

أرقام خدمة عملاء اورنج

يمكن التواصل مع خدمة عملاء اورنج للموبايل من أي خط اورنج: 110 أو 400 أو 2000 ، وبمكن التواصل مع الشركة من أي خط أرضي أو محمول: 16110.من أي جوال: 01223202020.