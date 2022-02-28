31 دولة تشارك في «الإسماعيلية السينمائي».. وكوريا الجنوبية ضيف شرف

يسعى مهرجان الإسماعيلية السينمائي إلى تقديم برنامج سينمائي يضم أهم وأحدث الأفلام العربية والدولية، تعرض لأول مرة في مصر والمنطقة العربية، وبرنامج هذا العام يضم عددا كبيرا من الأفلام داخل المسابقات الرسمية، بجانب برامج موازية تقدم خارج المسابقة بالإضافة إلى فعاليات أخرى.

وقال سعد هنداوي رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي، في مؤتمر صحفي اليوم، إن مسابقات المهرجان ستكون كالتالي، مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة وتضم 7 أفلام، مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة وتضم 12 فيلما، مسابقة الأفلام الروائية القصيرة وتضم 12 فيلما، ومسابقة أفلام الرسوم المتحركة 12 فيلما، مسابقة أفلام الطلبة 11 فيلما.

السينما الكورية الجنوبية ضيف المهرجان

وأضاف «هنداوي»، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل هذه الدورة من المهرجان أنه جرى اختيار السينما الكورية الجنوبية، لتكون ضيف المهرجان هذا العام، وسيشارك منها فيلم في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية القصيرة، وهناك برامج موازية في المهرجان وهي كالتالي:

- برنامج أفلام الأطفال.

- برنامج الاحتفال بمئوية المخرج الأمريكي من أصل ليتواني جوناس ميكاس.

- برنامج السينما التجريبية.

- برنامج حتى لا ننسى.. تيمة كوفيد 19.

- برنامج مئوية المخرج صلاح التهامي وعرض أفلامه المرممة.

- برنامج الأفلام الكورية الدولة ضيف الشرف.

- برنامج مئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون وعرض فيلم كرسي توت عنخ آمون الذهبي - إخراج شادي عبد السلام.

- برنامج تكريم المخرج خيرى بشارة وعرض 3 من أفلامه التسجيلية رممها المهرجان.

- برنامج تكريم المخرج عواد شكري وعرض 3 من أفلامه.

مشاركة 31 دولة في المهرجان

وأكد «هنداوي» مشاركة 31 دولة من جميع أنحاء العالم، وهي هولندا، البوسنة والهرسك، فرنسا، إسبانيا، كندا، البرازيل، الهند، سلوفاكيا، المغرب، كازاخستان، جورجيا، روسيا، ألمانيا، صربيا، إيطاليا، لبنان، بولندا، المكسيك، ليتوانيا، أرمينيا، العراق، بلجيكا، الأرجنتين، بلغاريا، اليابان، استونيا، اليونان، استراليا، المجر، أوزبكستان، الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف «هنداوي»، عن أسماء المكرمين في هذه الدورة، وهما المخرجين خيري بشارة وعواد شكري، وذكر أسماء لجنة التحكيم الدولية وهي: المخرج الفرنسي لادج لي رئيسا، وعضوية ديفيد بالاسيوس مدير التصوير الإسباني، وفريديريك ديفو المخرجة الفرنسية وأستاذة السينما بجامعة باريس، والمخرج الأردني محمود المساد، والمخرج الأمريكي بيب شودوروف، وليان شواف مديرة قسم السينما بمعهد العالم العربي بباريس «سوريا»، ومخرج التحريك الأيرلندي فنسنت جالاجر، والمخرج المصري محمود سليمان، والمونتيرة المصرية داليا الناصر.

وتكونت لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية، من دينو، إيوان نيقولا رومانيا، ومحمد شويكة المغرب، وياقوت الديب من مصر.