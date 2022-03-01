أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الثلاثاء 1-3-2022

تساعد الفاكهة في الحفاظ على سلامة الجسم والوقاية من أمراض الانفلونزا وارتفاع ضغط الدم، حيث أنها توفر كمية كبيرة من الألياف التي تساعد في التقليل من نسبة الكوليسترول في الجسد، كما أنها تحتوي على الفيتامينات الهامة للجسد، وهي مساعد جيد على الهضم لذا فهي لا غنى عنها في أي بيت مصري.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الفاكهة في الأسواق مثل البرتقال واليوسفي والموز والفراولة وغيرها، نستعرض أسعار الفاكهة وفق الجولة الصباحية التي تجريها الوطن في الأسواق، وذلك على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الثلاثاء

سجل سعر الكيلو جرام من الفراولة بين 10 و12 جنيها اليوم الثلاثاء الموافق 1 مارس، كما سجل الموز سعر 10 جنيهات للكيلو الواحد، كما تراوح سعر كيلو اليوسفي بين 8 و10 جنيهات، ووصل سعر البرقوق 25 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الكيوي اليوم نحو 26 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو الحرنكش اليوم، بين 9 إلى 13 جنيها.

وسجل سعر الكيلو جرام من التفاح السوري واللبناني بين 12 و18 جنيها، أما التفاح الجولدن فسجل سعر الكيلو جرام منه بين 17 و19 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الأمريكي لـ25 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الأفوكادو 50 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وتراوح سعر كيلو الفراولة بين 7 و11 جنيها في سوق العبور اليوم الثلاثاء الموافق 1 مارس، كما سجل سعر كيلو الكنتالوب 4 جنيهات، وتراوح سعر الكيلو جرام من 4 إلى 7 جنيهات، وسجل سعر كيلو الدوم من 20 حتى 40 جنيها، وسعر سعر كيلو جرام من الكيوي 20 جنيها، كما سجل كيلو البرتقال البلدي سعرا تراوح بين جنيهين إلى 4 جنيهات.