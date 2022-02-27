أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأحد 27-2-2022

الفاكهة من أهم الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الإنسان لمقاومة الأمراض والفيروسات والحفاظ على الصحة العامة للجسم، لذلك تزداد عمليات البحث بشكل يومي عن أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، إذ استقرت معظم الأصناف لتحافظ على نفس أسعارها منذ بداية الشهر الجاري.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» للمهتمين بالبحث عن أسعار الفاكهة في أسواق مصر، التي تختلف أسعارها لتناسب الفئات المجتمعية كافة، وذلك في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، في السطور التالية:

سعر البرتقال

ويهتم الكثيرون بالفاكهة الغنية بفيتامين ج، الذي يعمل على تقوية المناعة، ومقاومة الأمراض الفيروسية مثل الإنفلونزا ونزلات البرد، وعلى رأسها البرتقال، وتراوح سعر «أبو صرة» منه بين 6 و10 جنيهات، بينما سجل سعر البلدي نحو 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة في الأسواق

وتباينت سعر الفاكهة في أسواق المحلية بمنطقتي الدقي ووسط البلد، لتسجل الأسعار للكيلو الواحد كالآتي:

- تراوح سعر كيلو الفراولة بين 10 و12 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو من الجوافة اليوم بين 8 و10 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الموز في الأسواق اليوم نحو 10 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو اليوسفي بين 8 و10 جنيهات.

- بلغ سعر الكيوي اليوم نحو 26 جنيهًا.

- سجل سعر الكمثرى المستوردة 25 جنيها.

- وصل سعر كيلو البرقوق المستورد إلى 25 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو من التفاح السوري واللبناني بين 12 و18 جنيها.

- تراوح سعر التفاح الأمريكي في الأسواق اليوم بين 17 و23 جنيهًا.

- تراوح سعر التفاح الجولدن بين 17 و19 جنيها.

- سجل العنب المستورد الأسود سعر 25 جنيها.

- تراوح سعر الحرنكش اليوم، بين 9 إلى 13 جنيها.

- سجل سعر الكيلو من الأفوكادو نحو 50 جنيها.

- تراوح سعر الجريب فروت بين 3 إلى 6 جنيهات.

- تراوح سعر القشطة البلدي بين 17 و23 جنيهًا.

- تراوح سعر الكنتالوب بين 4 إلى 7.5 جنيه.