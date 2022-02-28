أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الإثنين 28-2-2022

تبحث الكثيرات من ربات البيوت عن أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق، خاصة أنّها من الأطعمة الأساسية خلال فترة الدراسة لزيادة التركيز وطاقة الأطفال في المدارس.

وتباينت أسعار الفاكهة في سوق العبور، لكنها استقرت منذ بداية الشهر، وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها بوابة «الوطن» للقراء، نستعرض أسعار الفاكهة اليوم وفق موقع سوق العبور.

أسعار الفاكهة الحمضية

وتباين سعر الفاكهة الحمضية في سوق العبور حسب نوعه، وأكد التجار أنّه من أكثر أصناف الفاكهة طلبًا نظرًا لأنه يحتوى على فيتامين ج المقوي للمناعة وجاءت الأسعار للكيلو الواحد، كما يلي:

- البرتقال البلدي بين 2 إلى 3.5 جنيه.

- البرتقال السكري بين 2 إلى 4 جنيهات

- برتقال أبو سرة ما بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

- يوسفي من 2.5 إلى 4.75 جنيه.

- جريب فروت بين 3 إلى 6 جنيهات.

- الليمون الحلو من 5 إلى 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وتباينت أسعار الفاكهة على موقع سوق العبور لتسجل الأسعار للكيلو الواحد كما يلي:

- تراوح سعر كيلو الفراولة بين 7 و11 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو من الجوافة اليوم بين 4 و7.5 جنيه.

- سجل سعر كيلو الموز في الأسواق اليوم نحو 10 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو اليوسفي بين 8 و10 جنيهات.

- بلغ سعر الكيوي اليوم نحو 26 جنيهًا.

- سجل سعر الكمثرى المستوردة 25 جنيها.

- وصل سعر كيلو البرقوق المستورد إلى 25 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو من التفاح السوري واللبناني بين 12 و18 جنيهًا.

- تراوح سعر التفاح الأمريكي في الأسواق اليوم بين 20 و23 جنيهًا.

- تراوح سعر التفاح الجولدن بين 16 و20 جنيهًا.

- سجل العنب المستورد الأسود سعر 25 جنيهًا.

- تراوح سعر الحرنكش اليوم، بين 9 إلى 13 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو من الأفوكادو نحو 50 جنيهًا.

- تراوح سعر الكنتالوب بين 4 إلى 7.5 جنيه.

- تراوح سعر الجوافة ما بين 4 إلي 7.5 جنيه.