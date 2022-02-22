مؤسسة كيان تطلق مبادرة القضاء علي «العنف الولادي» لحماية السيدات أثناء الحمل

أطلقت مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية مبادرة "القضاء علي العنف الولادي في مصر" بهدف رفع الوعي العام عن ماهية العنف الولادي، الذي تتعرض له بعض السيدات أثناء فترة الحمل، وآليات مواجهته والقضاء عليه بالإضافة إلي صياغة التشريعات الضابطة التي تحمي حقوق المرأة وتحد من ممارسة العنف داخل الأسر.

العنف الولادي في مصر

وقالت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ إن المبادرة تستهدف رفع الوعى بالتبعات السلبية للعنف الولادى، مؤكدة ضرورة وجود حزمة من التشريعات التى تحكم مشاكل العنف الولادى، لافتة إلي أن أهمية المبادرة تكمن في رفع الأعباء عن الذين يتعرضون للعنف.

وأضافت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب أن المبادرة تستهدف التعريف بماهية العنف الولادى وآليات حماية الأسرة من العنف، مشيرة إلي ضرورة تكاتف جميع مؤسسات المجتمع من أجل توفير الحماية الكاملة للاسرة والطفل مشيرة إلي أن مؤسسة كيان تسعى إلي تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، تزامنا مع هذا العام، الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عاما للمجتمع المدني.

جمعية كيان

وعن كيان أكدت أنها جمعية أهلية غير هادفة للربح، تأسست بفكر يهدف إلى تنشيط العمل في مجال تنمية الموارد البشرية و بقناعة تامة لمجموعة من أبناء مصر أمنوا بالدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات الأهلية في دعم مجتمعاتها اجتماعياً واقتصادياً.

وأوضحت أنها تهدف إلى رفع قدرات الإنسان المصري سواء كانت مشاركته و إسهامه من خلال القطاع العام أو القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني و ذلك من خلال تحديد الإحتياجات و وضع و تنفيذ برامج التدريب المتعددة بدءً من حديثي التخرج و حتى القيادة التنفيذية.

وأضافت: "رسالتنا أن نصبح كيان بوابة للتمكين والاستدامة لكل من الشباب والمجتمع المدني، في ظل الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان وعام المجتمع المدني".

وعن اختيار المبادرة الأولى للعنف الولادي، أكدت أن المبادرة هدفها تسليط الضوء على العنف الذي تتعرض له الكثير من السيدات.

وأوضحت الدكتورة فريدة محجوب استشارى الصحة العامة أن العنف الولادى مقصود به العنف ضد المرأة في فترة الحمل والولادة مشيرة الي أن 13% من السيدات لديها احتمالات للعنف ضد الطفل، وأكدت ضرورة وجود تشريع للمارسات الطبية بالاضافة الي العنف المبالغ فيه ضد الطفل.

الاكتئاب ما بعد الولادة

وأضافت: " القصص مخيفة جدا لدى النساء بخصوص العنف الولادي فواحدة من بين ٣ سيدات يتعرضن للعنف أثناء الولادة، مشيرة إلى أننا بحاجة إلى دق جرس إنذار بخصوص زيادة الولادات القيصرية، فنحن بحاجة إلى مراجعة أنفسنا مرة أخرى".

وأشارت إلى أن الاكتئاب ما بعد الولادة يصيب الكثير من السيدات ربما تصل نسبته إلى ٨٠ ٪ من السيدات من العينة التي اجرت عليها البحث، تصبن بالاكتئاب ونسبة كبيرة منهن لديهن ميول للعنف اتجاه نفسها واتجاه طفلها، لذلك لابد هنا من التوعية والتنبيه ضد تلك الأفكار وتأهيل السيدات نفسيا".