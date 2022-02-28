5 نصائح من «الهجرة» للمصريين بأوكرانيا.. أبرزها اللجوء لأماكن الإيواء في المناطق الخطرة

يعد ملف المصريين الدارسين والمقيمين فى أوكرانيا، من أكثر الملفات التى تشغل الدولة المصرية خلال هذه الفترة، ممثلة فى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتى تتواصل باستمرار مع الطلاب المصريين الدارسين بأوكرانيا، والمقيمين فيها أيضا، وذلك للإطمئنان على أوضاعهم، وتوفير البدائل الآمنة لهم، للحين عودتهم إلى أرض الوطن.

وتحرص السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على التواصل يوميا، مع الطلاب المصريين الدارسين بأوكرانيا، والمقيمين فيها، والسفارة المصرية، وممثلى الجالية المصرية بأوكرانيا، عبر تطبيق «زووم»، للإطلاع على آخر المستجدات.

تواصل مستمر مع المصريين في أوكرانيا

ومنذ الساعات الأولى التى تعرضت فيها أوكرانيا لعمليات قصف، أطلقت وزيرة الدولة للهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، عدد من النصائح، فى بيان لها، للمصريين الدارسين والمقيمين بأوكرانيا، مشددة على ضرورة الإلتزام بها خلال هذه المرحلة، لضمان سلامتهم.

«الوطن» تستعرض عددا من النصائح، التى ناشدت بها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الطلاب المصريين والمقيمين بأوكرانيا، ويجب اتباعها خلال هذه المرحلة.

نصائح «الهجرة» للمصريين بأوكرانيا

1- التواصل المستمر مع السفارة المصرية ومع ممثلي الجالية المصرية فى أوكرانيا.

2- الحرص على الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة، ومنها السفارة المصرية والجالية المصرية بأوكرانيا.

3- عند التحرك يجب التواصل مع السفارة المصرية وممثلى الجالية، حتى يتم الوصول بأمان إلى المناطق الحدودية.

4- الالتزام بتوقيتات وتعليمات الحظر المعلنة.

5- اللجوء إلى أماكن الإيواء في المناطق الأشد خطرًا.

وجدير بالذكر، أن وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد ذكرت فى بيان لها، أن السفارة المصرية فى بوخارست، قد قامت بتوفير عدد من التيسيرات للمصريين العابرين عبر حدود أوكرانيا، والتى تتمثل فى تسهيل حجز الفنادق، وتسهيل توفير تذاكر العودة إلى الوطن، إضافة إلى إتاحة أرقام تواصل مباشر، للتواصل مع المصريين خلال تحركهم إلى المناطق الآمنة.