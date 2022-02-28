داليا البحيري وهاني رمزي ضيفا برنامج «أحلى كلام».. يعرض الخيمس والجمعة

أعلنت الصحفة الرسمية لقناه «الحياة» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن حلقة برنامج «أحلي كلام» القادمة، من خلال نشرها برومو من الحلقة معلقين عليها: «انتظرونا يومي الجمعة والسبت في حلقة مميزة من أحلى كلام مع النجم هاني رمزي والنجمة داليا البحيري في ضيافة أحمد فهمي».

تفاصيل حلقة هاني رمزي وداليا البحيري مع أحمد فهمي

ومن المتوقع أن يتحدث هاني رمزي وداليا البحيري عن كواليس الأعمال التي جمعتهما، وآخرهم مسرحية «أبو العربي»، والتي حققت نجاحا ملحوظا من الجمهور، وكشف أيضا أسرار تعرض لأول مرة خلال عرض الحلقة من البرنامج.

تفاصيل آخر عمل جمع هاني رمزي وداليا البحيري

في سياق آخر.. اجتمع هاني رمزي وداليا البحيري في مسرحية «أبو العربي»، التي تدور أحداثه حول أبو العربي الشخصية الشهيرة حيث يقع في صدفة غريبة بأنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي اختفى منذ عدة سنوات الأمر الذي يجعل فكري محامي هادي الفرماوي يستغل ذلك الشبه في إقناع أبو العربي بتنفيذ مهمة مستحيلة.

ويشارك في بطولة المسرحية هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فهمي، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز، رغدة جلال، ليديا سليمان، محمد صفاء، ميرال شفيق، وعدد أخر من الفنانين ، ومن تـأليف محسن رزق، ومن إخراج تامر كرم.

يذكر أن برنامج «أحلى كلام»، يقدمه النجم أحمد فهمي، ولقي تفاعل كبير من الجمهور، وذلك بسبب استضافته لنجوم الوطن العربي، وكشف أسرار عنهم تعرض لأول مرة، ويعرض يوم الخميس والجمعة على شاشة قناة «الحياة».