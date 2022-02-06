هاني رمزي: مهما كانت نتيجة مباراة مصر والسنغال سنظل خلف المنتخب

قال هاني رمزي، إن فرحتنا بالمباريات السابقة، ستكتمل بالفوز علي السنغال، وكلنا ثقة في الحصول على البطولة الثامنة لكأس الأمم الأفريقية، مؤكدا أن النتيجة مهما كانت لن تؤثر على مساندة المصريين لمنتخبهم الوطني.

هاني رمزي يدعم المنتخب المصري

وأضاف هاني رمزي، خلال مداخلة لبرنامج «السكة أحلى» الذي يذاع على «ميجا أف إم»، من تقديم خالد عليش، المنتخب المصري قهر كل الظروف الصعبة، واستطاع الوصول للمباراة النهائية بفضل الروح البطولية والاستماتة على الفوز، ومهما كانت نتيجة المباراة، سنظل خلف منتخب مصر.

مروة ناجي تشاهد المباراة في إطار عائلي

قالت المطربة مروة ناجي، سأشاهد المباراة بشكل عائلي مع زوجي، ونحن نعشق تشجيع مصر سويا، وتوقعاتي الفوز لمصر 2- 1 إن شاء الله، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج فضي دماغك، الذي يذاع علي نغم اف ام والبرنامج من تقديم محمد سويلم.

وأضافت: كلنا متحمسين جدا وطلب مني كتيرا بالفعل أن أقدم أغنية لمنتخب مصر، وأشعر فعلا إني مقصرة في هذا الأمر، لكن للأسف لم يكن هناك وقتا كافيا، وهدفي تقديم عمل محترم يليق بمنتخبنا الوطني.

قالت إسراء نوار رئيس الجمعية المصرية الأمريكية من كاليفورنيا، إن الجالية المصرية كانت تتابع مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية بالتليفون، نظرا لتواجد أغلبها في الشغل بسبب فرق التوقيت لكن الأمر سيختلف في ماتش النهائي.

وأضافت أن الجالية المصرية في كاليفورنيا، نظمت تجمع كبير بحضور السفير أحمد شاهين والكل معه الأعلام والأجواء في غاية السحر، حتى الذين لا يتابعون كرة القدم ولا يحبونها سيشاهدون مباراة مصر أمام السنغال والكل بدأ التشجيع من الآن.