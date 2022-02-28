فيفي عبده تنشر البرومو التشويقي لمسلسلها الرمضاني شغل عالي «فيديو»

نشرت الفنانة فيفي عبده، اليوم، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» البرومو التشويقي لمسلسلها الرمضاني «شغل عالي»، الذي يشاركها فيه البطولة شيرين رضا.

وعلقت فيفي على الفيديو: «مسلسل شغل عالي، رمضان 2022، إن شاء الله يعجبكم يا رب، فيفي عبده وشيرين رضا، وتأليف حسين مصطفي محرم، وإخراج مرقس عادل».

مسلسل شغل عالي

مسلسل شغل عالي، بطولة فيفي عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

فيفي عبده تروج لمسلسل شغل عالي

وروجت فيفي عبده منذ أيام لمسلسلها شغل عالي.

نشرت فيفي، صورة لها بصحبة شيرين رضا ومخرج العمل مرقص عادل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: «مساء الفل من مصر أم الدنيا، انتظرونا إن شاء الله في مسلسل شغل عالي رمضان 2022، أنا وحبيبتي النجمة شيرين رضا ومجموعة كبيرة من النجوم والمخرج مرقس عادل»

وفاة شقيقة فيفي عبده

وفي أول فبراير الجاري، أعلنت الصفحة الرسمية للفنانة فيفي عبده بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وفاة شقيقتها الحاجة هدى.

وكتبت الصفحة: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله الحاجة هدى عبده شقيقة الفنانة فيفي عبده برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».