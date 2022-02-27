إصابة فيفي عبده بـ«دور برد» أثناء تصوير مسلسل «شغل عالي»

تعاني الفنانة فيفي عبده من دور برد شديد، أثر سلبًا على صوتها، وذلك خلال تصوير أحد مشاهدها بمسلسل «شغل عالي»، التي تنافس به في ماراثون دراما رمضان المقبل، وظهرت في مقطع فيديو نشرته عبر خاصية «ستوري» من خلال حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وهى تضع غطاء رأس على شعرها وتستخدم الفلاتر.

وتشارك الفنانة فيفي عبده، في موسم مسلسلات رمضان 2022 من خلال مسلسل «شغل عالي»، والذي يجمعها بالمرة الأولى بالفنانة شيرين رضا، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل، ويشارك في البطولة مروان يونس، بسنت النبراوي، بسمة داود، كريم سرور، توني ماهر.

وقالت الفنانة فيفي عبده، خلال مقطع الفيديو الذي ظهرت به عبر خاصية «ستوري» بـ«إنستجرام» وهى تقول: «معلش صوتي تعبان جدًا، تقريبًا أخدت برد من التصوير، كل سنة وإنتو طيبين، إن شاء الله نكون في رمضان مع بعض، وحشتوني أوي».

فيفي عبده تتعاون لأول مرة مع شيرين رضا في رمضان

وتدور أحداث مسلسل «شغل عالي»، في إطار من الدراما الاجتماعية الكوميدية، حول صديقتين تربطهما علاقة قوية، وتواجهان عددا من الصعاب والأحداث التي تدور في إطار اجتماعي كوميدي.

وفاة شقيقة فيفي عبده أول فبراير

وكانت الفنانة فيفي عبده، قد استأنفت تصوير دورها في مسلسل «شغل عالي» منذ أيام، وذلك بعد فترة حداد قضتها بسبب وفاة شقيقتها هدى مع بداية الشهر الجاري.

وقبل عودتها لاستئناف التصوير، نشرت مقطع فيديو مصور عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، وجهت من خلاله الشكر لكل من واساها في وفاة شقيقها، وقالت إنها ستعود لحياتها لأن الحزن لن يعيد من رحل عن حياتنا.