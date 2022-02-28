الاتحاد الأوروبي يمنح مساعدات عسكرية ومدنية لأوكرانيا بنصف مليار يورو

وافق الاتحاد الأوروبي رسميًا على توفير نصف مليار يورو لتمويل توفير المعدات والإمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك، لأول مرة، الأسلحة الفتاكة، وفقًا لتقرير رئيس مكتب جريدة الجارديان البريطانية في بروكسل.

وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي: «بناءً على طلب وزير خارجية أوكرانيا، فإننا نستجيب على الفور من خلال تهيئة مرفق السلام الأوروبي لتدبيرين للمساعدة في حالات الطوارئ لتمويل توريد المعدات الفتاكة وغير الفتاكة للجيش الأوكراني، وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ، التي يقدم فيها الاتحاد الأوروبي معدات فتاكة إلى دولة من خارج الاتحاد، ونحن نبذل قصارى جهدنا لدعم أوكرانيا، وندعم الشعب الأوكراني».

حظر الطيران الروسي

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضًا، على اقتراح برفض الإذن بالهبوط في أراضيها أو الإقلاع منها، أو التحليق فوقها إلى أي طائرة تشغلها شركات النقل الجوي الروسية، بما في ذلك شركات التسويق، أو إلى أي طائرة روسية مسجلة، أو غير روسية مسجلة، والطائرات المملوكة أو المؤجرة أو التي يتحكم فيها شخص طبيعي أو اعتباري روسي.

حظر التعامل مع المركزي الروسي

وأخيرًا يُحظر إجراء معاملات مع البنك المركزي الروسي أو أي شخص اعتباري أو كيان أو هيئة تعمل نيابةً عن البنك المركزي الروسي أو بتوجيه منه.

سويسرا تبنت العقوبات

وفي سياق متصل، كانت سويسرا، الوجهة المفضلة للأثرياء الروس، قد تخلت عن تقاليدها الحيادية وأعلنت أنها ستتبنى جميع العقوبات التي فرضها بالفعل الاتحاد الأوروبي على روسيا. وبعد اجتماع حكومي اليوم، قال الرئيس السويسري إجنازيو كاسيس إن البلاد ستجمد على الفور أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ووزير الخارجية سيرجي لافروف، بالإضافة إلى جميع الأفراد الـ 367 الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات الأسبوع الماضي.