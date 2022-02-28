عاجل.. الرئيس الأوكراني يوقع طلبا رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه وقع طلبا رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل

وشنت روسيا عملية عسكرية على أوكرانيا قبل نحو 5 أيام، إثر توترات شهدتها العلاقات بينهما إبان طلب أوكرانيا الإنضمام لحلف الأطلسى "الناتو".

وقبل قليل، أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون طلب من نظيره الروسى فيلاديمير بوتين بوقف العدوان على أوكرانيا على الفور