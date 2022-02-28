عاجل.. فرنسا: الرئيس الروسي يتعهد بعدم استهداف المدنيين في أوكرانيا

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعهد للرئيس إيمانويل ماكرون، بعدم استهداف المدنيين في أوكرانيا، وذلك خلال اتصالٍ هاتفي استمر قرابة ساعة ونصف، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وذكرت الرئاسة الفرنسية، أنّ إيمانويل ماكرون، طلب من نظيره الروسي وقف إطلاق النار في أوكرانيا على الفور.

وأضافت الرئاسة الفرنسية، أنّ ماكرون طلب من بوتين وقف الهجمات على المدنيين وحماية البنية التحتية في أوكرانيا.