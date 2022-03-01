المركزي الروسي يكشف خطته للعمل بنظام بديل لـ«سويفت»

كشفت رئيس البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، اليوم، عن نية بلادها في تطوير بديل لنظام سويفت، مؤكدةً أنَّ البنية التحتية المالية لروسيا ستعمل من دون أيّ أعطال.

وأضافت «نابيولينا»، في تصريحاتها خلال مؤتمر صحفي نقلتها وكالة «سبوتنيك» الروسية، أنّ النظام الروسي لتبادل الرسائل والاتصالات بين البنوك «إس بي إف إس»، قادر على العمل كبديل لنظام «سويفت» العالمي داخل بلادها، إضافة إلى إمكانية الانضمام إليه من الخارج، وذلك وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتابعت بأنّ من المهم للغاية تقديم الدعم للقطاع المصرفي الروسي، من بنوك وعملاء، مؤكدةً معاناة المواطنين والشركات من الأوضاع المالية الحالية في روسيا نتيجة فرض عقوبات مالية واقتصادية.

«نابيولينا» توصي البنوك المحلية بتلبية احتياجات العملاء وجدولة الديون

وأوصت رئيس البنك المركزي الروسي، البنوك المحلية بتلبية احتياجات العملاء، من إعادة هيكلة للقروض، وتوقيف فرض الغرامات والفوائد على القروض، سواء للأفراد أو الشركات على حد سواء.

كما طمأنت المواطنين بأنَّ بطاقات نظام الدفع الدولي لا تزال تعمل في الداخل رغم فرض العقوبات على البنوك المصدرة لها، مؤكدة التواصل الدائم مع البنوك والاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعمها.

رئيس «المركزي الروسي» يتعهد باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار

أكّدت عمل النظام المصرفي الروسي، اتخاذ قرارات خاصة بالسياسة النقدية من شأنها التخفيف من الوضع الحالي وفقاً للمتغيرات والمعطيات، وتقييم المخاطر من حيث الظروف الخارجية أولاً، مضيفة: «سنتخذ جميع التدابير الخاصة بحماية الاستقرار المالي والحفاظ على مستويات مستقرة للأسعار وحماية رفاهية المواطن الروسي».

ومنذ بداية شن روسيا عمليات عسكرية على أوكرانيا، تأثر الروبل الروسي، ليصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق اليوم الاثنين أمام الدولار، بسعر صرف 119 روبل لكل دولار أمريكي.

فيما أعلن النظام الدولي فرض عقوبات اقتصادية على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا، أبرزها خروج البنوك الروسية من نظام سويفت؛ لتحويل الأموال بين المؤسسات المالية، والذي يوصف بالسلاح النووي الاقتصادي.