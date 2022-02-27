ما هو نظام سويفت الذي تعاقب به روسيا؟.. يضم 11 ألف بنك

يتساءل الكثيرون عن ما هو نظام سويفت، الذي تم استبعاد روسيا منه كنوع من أنواع العقوبات الدولية التي تم فرضها بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التي نشبت منذ نحو 4 أيام، ويعتبر نظام سويفت هو نظام مالي عالمي يسمح بتحويل سهل وسريع للأموال، وتم تأسيس هذا النظام في عام 1973، من قبل بنوك أمريكية وأوروبية ويضم نحو 11 ألف بنك ومؤسسة تستخدم نظام سويفت.

ما هو نظام سويفت، هو الاسم المختصر لجمعية الاتصالات المالية بين المصارف في العالم، وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكندا، عن إزالة البنوك الروسية، من نظام سويفت، الذي يربط نحو 11 ألف مؤسسة مالية في 200 بلد وإقليم.

ما هو نظام سويفت الذي تعاقب به روسيا؟

نظام سويفت، هو أقوى الأسلحة المالية التي يمكن أن تُعاقب بها دولة، إذ يقطع البلاد عن جزء كبير من النظام المالي العالمي، وأعلن تحالف القوى العالمية في بيان مشترك الإجراء الانتقامي الكبير، قائلا: «يضمن هذا فصل هذه البنوك عن النظام المالي العالمي ويضر بقدرتها على العمل على مستوى العالم».

ماذا يعني استبعاد روسيا من نظام سويفت؟

وبحسب الخبير الاقتصادي بلال شعيب، فأن استباعد روسيا من نظام سويفت يعنى أن البنوك الروسية لن تكون قادرة على التواصل بشكل آمن مع البنوك خارج حدودها، مشيرا إلى أنه تم وضع نفس العقوبة على دولة إيران في 2014، بسبب البرنامج النووى الذي أعلنت عنه العاصمة الإيرانية «طهران».

نظام سوفيت يدار من قبل أكبر البنوك المركزية العالمية

وأضاف شعيب، أن هناك نحو 200 دولة ومدينة تستخدم نظام سويفت، بتحويلات تبلغ 400 مليار دولار عبر النظام يوميا، و40 مليون رسالة يرسلها النظام يوميا، ويشرف على النظام البنك الوطني البلجيكي، والبنوك المركزية الكبرى حول العالم، والفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا.