«المصرية لتنظيم الأسرة»: نظمنا 3000 تدريب للشباب حول الصحة الإنجابية

قالت الدكتورة نهى طلعت عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، إن الجمعية هي الأقدم بين نظيراتها، التي عملت على ملف تنظيم الأسرة في المجتمع الأهلي في مصر.

وأضاف نهى، خلال فعالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، التي تستضيفها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: «هذه الجمعية أشهرت عام 1958، تحت اسم جمعية الدراسات السكانية، ونحن الجمعية الوحيدة التي حازت على عضوية الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة».

تقديم خدمة تنظيم الأسرة بالمجان

أوضحت رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة: «نعتمد في عملنا على معالجة القضية بشكل لا مركزي، ونعمل في 21 محافظة، من خلال 104 مراكز طبية وعيادات، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان لكل السيدات».

وتابعت: «الجمعية تقدم خدمات طبية كجزء من دورها، وتستهدف الشباب في 17 عيادة صديقة للشباب، لتقديم المشورة قبل الزواج، والتحدث معهم عن قضايا الصحة الإنجابية، بالإضافة إلى وجود معهد تدريب بحوث الصحة الإنجابية في محافظة الإسكندرية».

أشارت نهى، إلى عقد أكثر من 3000 تدريب من خلال المعهد، بالتنسيق مع الوزارات المختلفة والجهات الحكومية وغير الحكومية، لافتة أيضا إلى تنظيم 300 تدريب مع الهيئات الدولية، وتدريب الشباب الإفريقي على برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.