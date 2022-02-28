فضل شاكر يطرح أغنيته الجديدة «دمعة» على «يوتيوب»

طرح المطرب اللبناني فضل شاكر، منذ قليل، أغنية جديدة بعنوان «دمعة»، على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وتعتبر هذه الأغنية ثالث أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان «بجامل ناس».

تفاصيل أغنية فضل شاكر الجديدة

وجاءت أغنية فضل شاكر الجديدة من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد يوسف، توزيع عمر الصباغ.

وتقول كلمات الأغنية:

شو بيبقالي لما تغيب عن عينيّ

إلا الخوف والحرمان والقسيي

دمعة تسلم دمعة جمعة

تودع جمعة قلبي

مثل الشمعة يدوب ويحترق فيًّ كل صورة

بعدا مطرحا خيالك ولا لحظة

انمحى الضحكي اللي بُعدَك

جارحا بعدا / بعدا / بعدا محرّمة

عليّ قلبي من الأوجاع

عم ينزف قهر وينك

حبيبي ارجاع حيضيع العمر

أغنية توقعني تحقق نجاحا كبيرا

وطرح فضل شاكر منذ أيام قليلة أغنية بعنوان «توقعني»، وهي من كلمات محمد القاسمي، ومن ألحان إبراهيم الغانم، وتقول كلماتها:

توقعني يا تاعبني وفي بعدك معذبني

يجيلك يوم تفقدني وأقولك ما إنت واحشني

توقعني يا جارحني ومن هالوصل حارمني

تيجي وتقول سامحني وارد منين

تعرفني برغم إني أحبك موت

وقلبك في الهوى طاغوت بصير أقوى

ولو بأموت ولا أخليك تحكمني توقعني

أعلي الصوت وأقول للحب لا تفوت

وكلما اشتقت أضم تابوت ولا أخليك تحضني

تيجي وتقول عاتبني وأقولك

لا تواصلني تبرر لي تفهمني

تحاول لك ترجعني وتحلم حلم تحضني

وارد اأسى وسامحني صحيح إني بكل جنون

عشقتك كنت بك مفتون

ولكن عزتي ما تهون كرامة قلبي

تغصبني حسبتك مظهر ومضمون

ويذكر أن فضل شاكر، فنان لبناني، بدأ حياته الفنية مبكرا في عُمر 15 سنة، وذلك في الحفلات الصغيرة والأفراح، أدى العديد من الأغاني الأصلية، صدر له 11 ألبوما غنائيا، و21 أغنية منفردة، حتى أعلن اعتزال الفن نهائيا في عام 2012، لكنه عاد في العام 2018.