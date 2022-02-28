«جارديان» البريطانية: أوكرانيا تطالب بإلغاء عضوية روسيا من «الإنتربول»

طالبت أوكرانيا بإلغاء عضوية روسيا من منظمة الشرطة الجنائية الدولية، المعروفة باسم الإنتربول، متهمة إياها بإساءة استخدام المنظمة واستخدامها لاستهداف المعارضين السياسيين في جميع أنحاء العالم وفي أوكرانيا، وذلك بحسب صحيفة «جارديان» البريطانية.

وطالب وزير الشؤون الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي، بإقصاء روسيا الفوري عبر تدوينة على «فيس بوك»، قائلا: «يجب إقصاء روسيا من الإنتربول لانتهاكها مبادئها الأساسية وإساءة استخدام الأدوات والخدمات على نطاق واسع للتستر على جرائمها واضطهاد الأعداء السياسيين، لا سيما في أوكرانيا».

إساءة استخدام النشرة الحمراء

وتعد «الإنتربول» قوة شرطية فوق وطنية تركز على تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء البالغ عددها 195 دولة، بشكل أساسي من خلال نظام النشرة الحمراء الذي يهدف إلى تنبيه الدول الأعضاء بشأن حركة المجرمين عبر الحدود.

وفي السنوات الأخيرة، وجّهت انتقادات متزايدة لإساءة استخدام نظام النشرة الحمراء من قبل بعض الأنظمة بما في ذلك روسيا، حيث تستخدمه تلك الدول للإبلاغ عن المعارضين السياسيين في المنفى أو الفرار من الانتهاكات بدلاً من أولئك الذين ثبت ارتكابهم جرائم.

دعوات سابقة بحق روسيا

وقال السفير الأمريكي السابق في موسكو مايكل ماكفول إنه يجب إلغاء عضوية روسيا من الإنتربول في عام 2018 ، عندما حذر منتقدون من أن القيام بذلك يخاطر بتحويلها إلى ملاذ للمجرمين، وتابعت الجارديان أنه من غير الواضح كيف يمكن أن تنجح عملية إقصاء دولة عضو من الأمانة العامة للإنتربول ، أو ما إذا كان قد تم اتخاذ إجراء مماثل من قبل، وحاليًا ، كوريا الشمالية هي الدولة الوحيدة الكبيرة التي هي عضو في الأمم المتحدة ولكنها ليست جزءًا من الإنتربول، ولطالما خاضت تايوان حملة لإعادة قبولها في الإنتربول ، بعد أن أُجبرت على الانسحاب من المنظمة عندما أصبحت الصين عضوًا في عام 1984.