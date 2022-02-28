آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. كييف تستعين بالسجناء وتطلب الانضمام للاتحاد الأوروبي

لا حديث في العالم سوى آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، وتتخذ السلطات في أوكرانيا إجراءات لصد الهجوم الروسى، منها إطلاق سراح بعض السجناء لمواجهة القوات الروسية ، كما وقع الرئيس الأوكرانى طلبا رسميا للانضمام للاتحاد الأوروبى

وفى التفاصيل بشأن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، أوضحت المدعية العامة في أوكرانيا إيرينا فينيديكتوفا، أنه يتم إطلاق سراح بعض السجناء لقتال القوات الروسية.

الاستعانة بالسجناء في أوكرانيا لمواجهة القوات الروسية

ونوهت المدعية العامة في أوكرانيا، بأنه لن يتم الإفراج عن جميع السجناء وإنما يتم الإفراج عن من يتمتع منهم بخبرة في القتال للدفاع عن منطقتي دونيتسك ولوغانسك وذلك خلال فترة النزاع المسلح التي بدأت قبل سنوات.

وأشارت إلى أنه جرى تقييم جميع المخاطر بشكل فردي للمسجونين، كما تم تحديد آليات السيطرة عليها، قائلة: «جميع المسجونين معارضون لروسيا».

وتابعت المدعية العامة الأوكرانية، أنه يوجد في أوكرانيا ما يكفي من الجنود، ونحو 100 ألف مواطن تم حشدهم خلال يومين نصفهم من الاحتياطيين.

وأشارت إلى أن الجيش الأوكراني يحتاج إلى دعم مادي، قائلة: «لا يمكننا أن نقف جانبا عندما تكون الدولة في خطر».

أوكرانيا توقع طلبا رسميا للانضمام للاتحاد الأوروبي

وفي سياق إجراءت أوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي، وقع الرئيس الأوكراني، طلبا رسميا للانضمام للاتحاد الأوروبي.

ويشار إلى أن الرئيس الأوكراني أعلن أمس، أن أوكرانيا تنشئ فيلقا دوليا أجنبيا للمتطوعين من الخارج.

وطالبت فرنسا روسيا بوقف العدوان على أوكرانيا فورا، وأعلن الإليزيه أن ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا مع بوتين استغرق ساعة ونصف الساعة، لافتا إلى أن بوتين تعهد بعدم استهداف المدنيين.