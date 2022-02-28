أحمد سعد يحتفل بتصدر أغنية «عليكي عيون» التريند في 12دولة عربية

احتفل الفنان أحمد سعد، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدر أغنيته الجديدة «عليكي عيون»، التريند في 12 دولة عربية، وهي: «السعودية، الأردن، الإمارات، البحرين، الكويت، مصر، ليبيا، لبنان، العراق، اليمين، تونس، قطر».

وطرح سعد أغنية «عليكي عيون» تزامنا مع الاحتفالات بعيد الحب، وروج لها عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلق قائلا: «إهداء إلى كل الأحباب أغنية عليكي عيون.. عيد الحب»، ونالت إعجاب الجمهور وحققت في يوم واحد مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية «عليكي عيون»، غناء وألحان أحمد سعد، وكلمات محمد شافعي، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.

كلمات أغنية عليكي عيون

وتقول كلمات الأغنية:

عليكي عيون لا بتنافق ولا بتخون

وفيها من الأمان مخزون

وفيها من الجمال أسرار

عليكي كلام يمشي الحزن وأبقى تمام

يطمن قلبي يرجع خام

ف أكون أنا وانتي كالأطفال

عليكي سلام يقويني على الأيام

فيه طاقة تزقني لقدام وبيها بكمل المشوار

عليكى هدوء حلاوة صوت ونظرة شوق

أكون زعلان أشوفك أروق واحس براحة واستقرار

أحمد سعد يروج لأغنيته الجديدة

وروج المطرب أحمد سعد، في وقت سابق، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» لأغنيته الجديدة «بنادي عليك»، ونشر بوستر الأغنية.

وعلق سعد على البوستر: «بعد نجاح عليكي عيون انتظروا بنادي عليك، تاني أغنية من ألبوم وسع وسع، إنتاج مزيكا أحمد سعد».

كما انتهي سعد، مؤخرا، من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم يا عراف، مع المغني أحمد زعيم، والمطرب التونسي «نوردو»، في أول تعاون فني بينهما، ومن المقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب الفترة المقبلة.

أحمد سعد يكشف جنس مولوده الجديد

وكشف الفنان أحمد سعد، منذ أيام عن جنس مولوده القادم من زوجته عارضة الأزياء علياء بسيوني، معلنا أنها أنثى.