أحمد سعد يحقق مليون مشاهدة بأغنية «عليكي عيون»

احتفل الفنان أحمد سعد، اليوم، مع جمهوره عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتحقيق أول مليون مشاهدة لأغنيته الجديدة «عليكي عيون»، التي طرحها تزامنا مع عيد الحب.

وكتب سعد عبر حسابه على إنستجرام: «تريند رقم واحد في الموسيقى».

أغنية «عليكي عيون»، من ألحان أحمد سعد، وكلمات محمد شافعي، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.

كلمات أغنية عليكي عيون

وتقول كلمات الأغنية:

عليك يا عيون لا بتنافق ولا بتخون

وفيها من الأمان مخزون وفيها من

الجمال أسرار عليك كلام وفي ماشي

الحزن وابقى تمام يطمن قلبي يرجع

خام أكون أنا وأنت كالأطفال عليك سلام يقويني

على الأيام في طاقه تزقني لقدام وبها بكمل

المشوار عليك هدوء حلاوة صوت ونظره شوق

أكون زعلان أشوفك أروق وأحس براحة واستقرار

أحمد سعد يروج لأغنية عليكي عيون

وروج «سعد» لأغنية عليكي عيون، قبل طرحها بأيام عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلق: «إهداء إلى كل الأحباب أغنية عليكي عيون.. عيد الحب».

أحمد سعد يتصدر التريند

وتصدر الفنان أحمد سعد التريند خلال الفترة الماضية بعد إعلانه عن انتظار مولود جديد من عارضة الأزياء علياء بسيوني.