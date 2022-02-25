أحمد سعد «نمبر وان» على يوتيوب.. احتفال بـ«عليكي عيون» ورسالة للجمهور

احتفل الفنان أحمد سعد، بتصدر أغنيته الجديدة «عليكي عيون» قائمة التريند على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، متفوقا على جميع الأغنيات المطروحة مؤخرا.

نشر سعد، صورة توضح وجود القائمة على رأس الأكثر تداولا، معلقا: «الحمد لله، أول مرة أغني في حياتي نصها ترند1، وكلها ترند واحد تاني خالص، بفضل حبكم ليا، شكرا جمهوري الحبيب».

كلمات أغنية عليكي عيون لـ أحمد سعد

أغنية «عليكي عيون»، من غناء وألحان أحمد سعد، وكلمات محمد شافعي، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو، ونص كلماتها:

عليكي عيون لا بتنافق ولا بتخون

وفيها من الأمان مخزون

وفيها من الجمال أسرار

عليكي كلام يمشي الحزن وأبقى تمام

يطمن قلبي يرجع خام

ف أكون أنا وانتي كالأطفال

عليكي سلام يقويني على الأيام

فيه طاقة تزقني لقدام وبيها بكمل المشوار

عليكى هدوء حلاوة صوت ونظرة شوق

أكون زعلان أشوفك أروق واحس براحة واستقرار

هدية عيد الحب

طرح أحمد سعد، أغنيته الجديدة، تزامنا مع الاحتفالات بعيد الحب، إذ روج لها عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلق: «إهداء إلى كل الأحباب أغنية عليكي عيون.. عيد الحب»، ونالت إعجاب وإشادات واسعة من محبيه ومتابعيه.

الانتهاء من أغنية «يا عراف»

انتهي سعد، مؤخرا، من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم «يا عراف»، التي من المقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب خلال أيام، وتأتي الأغنية بمشاركة كلا من المغني أحمد زعيم، والمطرب التونسي نوردو، في أول تعاون فني بينهم.

انتظار مولود جديد

كان أحمد سعد، قد تصدر خلال الأيام الماضية، قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة استعداده لاستقبال مولوده الجديد من زوجته الجديدة علياء بسيوني، إذ كشف عن جنس المولود الجديد، مؤكدا أنها «بنت».