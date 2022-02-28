يسرا تروج لمسلسلها الرمضاني «أحلام سعيدة»

روجت الفنانة يسرا، عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام لمسلسلها الرمضاني «أحلام سعيدة».

ونشرت يسرا بوسترات لها ولأبطال العمل وعلقت عليها قائلة: «انتظروني أنا والنجمات غادة عادل، مي كساب وشيماء سيف، في مسلسل (أحلام سعيدة) في رمضان 2022».

مسلسل أحلام سعيدة، من بطولة يسرا، وغادة عادل ومي كساب ونور محمود ونبيل نور الدين، ومن تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

وقالت يسرا، في تصريحات تلفزيونية سابقة، إنّ المسلسل يدور في إطار كوميدي حول 3 صاحبات علاقتهن ببعضهن غريبة جدًا، كل واحدة شخصية مختلفة، متابعة: «نشوف خلالهم مدى الصداقة شكلها إيه، ولأول مرة هنشوف من خلال المسلسل هالة خليل المؤلفة، وليس المخرجة، لأنها فعلا عاملة حاجة دمها خفيف جدا».

كواليس تصوير أحلام سعيدة

وشهدت كواليس مسلسل «أحلام سعيدة» إصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا في أثناء التصوير، ما اضطر مخرج العمل تصوير عدد من المشاهد التي لم تظهر فيها يسرا لحين شفائها من الفيروس، وبالفعل فور إثبات سلبية مسحة كورونا لها بدأت استئناف تصوير مشاهدها في المسلسل للحاق بالسباق الرمضاني المقبل.

مسلسل حرب أهلية

وشاركت يسرا في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «حرب أهلية»، وهو من بطولة باسل الخياط وأروى جودة وسارة التونسي وسنتيا خليفة وتامر هجرس، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات.

وتدور أحداث المسلسل حول الصراع 3 أشقاء من الأب فقط بسبب الفلوس، حيث يتفق اثنان على محاولات تدمير شقيقتهم للحصول على جميع الأموال لهم، وتدور الأحداث في إطار درامي.