سبب اختيار لقاح فايزر لتطعيم الحوامل والمرضعات به.. «الصحة» أقرته

قررت وزارة الصحة والسكان، تطعيم السيدات الحوامل والمرضعات والمقبلات على الزواج، بجرعات لقاح فايزر المطور ضد عدوى فيروس كورونا، على أن يكون الفاصل الزمني بين الجرعتين الأولى والثانية 21 يومًا، في إطار أهمية حصول جميع الفئات على لقاحات كورونا، لتقليل فرص تفشي العدوى.

أهمية تطعيم الحوامل والمرضعات

توضح الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة والتغذية، ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، سبب اختيار وزارة الصحة بالتحديد، لتطعيم الحوامل والمرضعات بلقاح فايزر، قائلة إن تطعيم السيدات من هذه الفئات بلقاحات كورونا أمر ضروري لحمايتهن من عدوى فيروس «كوفيد 19»، خاصة للعاملات في المجال الطبي، أو أصحاب الأعمال التي تفرض عليهن العمل في بيئة مزدحمة.

«الصحة» تقرر تطعيم الحوامل والمرضعات بلقاح فايزر

أضافت «عبد الوهاب» في حديثها مع «الوطن»، أن اختيار لقاح فايزر لتطعيم الحوامل والمرضعات به، جاء بعد نجاح تجاربه عليهن وثبوت مأمونيته نتيجة الأبحاث، ولذلك كان هو اللقاح الأمثل لتطعيم هذه الفئات.

نصائح طبية

أشارت استشاري المناعة والتغذية، ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، إلى أنه من الضروري أن تتابع كل حالة منهن «المرضعات والحوامل» على حدة مع الطبيب، للتأكد من نتائج الفحوصات والتحاليل عليهن، خاصة لدى أصحاب الأمراض المزمنة من بينهن، وهو خطر مع الحمل، لذلك استشارة الطبيب في نوع اللقاح المناسب لكل حالة أمر هام.

وتلقت مديريات الشؤون الصحية بمختلف المحافظات خطابا عاجلا من وزارة الصحة والسكان، يفيد بمد فترة السماح لتلقي الجرعة الأولى من تطعيم كورونا لمدة أسبوع، من موعد استلام الرسالة، بينما الجرعة الثانية لمدة شهر ونصف من موعد الرسالة.

ويتلقى كبار السن والفئات العمرية فوق 65 عاما الجرعة التنشيطية من اللقاح المطور ضد عدوى كورونا، بعد مدة 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، كما أكدت وزارة الصحة، الانتهاء من تطعيم 70% من السكان نهاية العام الجاري.