الصحة تقرر استخدام لقاح فايزر للسيدات الحوامل والمقبلات على الزواج

أصدرت وزارة الصحة والسكان خطابا عاجلا لمديريات الشؤون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، وقالت الوزارة في خطابها الذي حصلت «الوطن» علي نسخة منه، إنه سيجري مد فترة السماح لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا الجرعة الأولي لمدة أسبوع من تلقي الرسالة، والجرعة الثانية لمدة شهر ونصف من تلقي الرسالة.

الجرعة التنشيطية للأشخاص فوق الـ65 عاما

وفيما يتعلق بالجرعة الثالثة لمدة شهرين من تبقي الرسالة، ويتم تطعيم الأشخاص فوق ال ٦٥ عام بالجرعة التنشيطية من لقاح كورونا بعد 3 أشهر من التطعيم بالجرعة الثانية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان علي أهمية تطعيم السيدات الحوامل والمرضعات بلقاح كورونا والمقبلات علي الزواج، شريطة أن يكون اللقاح المعطي هو لقاح فايزر فقط وهو عبارة عن جرعتين يفضل بينهما 21 يوما.

الصحة: اللقاحات تحد من انتشار الفيروس

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان علي أهمية لقاحات كورونا للحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم ٧٠% من المواطنين بنهاية العام الجاري، مشيرة إلي أن اللقاح يعمل علي تخفيف شدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان علي ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي علي مستوي محافظات الجمهورية، لافتة إلي استمرار رفع اعلي درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض.

وجددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على لقاح كورونا من خلال موقع لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة، مطمئنة المواطنين من توافر جميع لقاحات كورونا في كافة مراكز تلقي لقاح كورونا علي مستوي الجمهورية.