«الصحة» تحذر من هذه الأعراض.. ربما تكون مصابًا بمرض مزمن يؤدي للوفاة

حذرت وزارة الصحة والسكان، من بعض الأعراض التي تشير إلى احتمالية الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتستعرض «الوطن» هذه الأعراض، كما تقدم نصائح بشأن تغذية الأطفال بالمدارس لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

أعراض تشير إلى احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم

نزيف دم من الأنف. الشعور بخفقان بشكل غير منتظم في القلب. الصداع. طنين الأذن. الشعور بدوار.

أشارت وزارة الصحة إلى أنه يمكن للمواطنين الحفاظ على صحتهم من خلال الكشف بشكل مجاني داخل العيادات الخاصة، والتي تتبع مبادرة رئيس الجمهورية: «فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي».

نصائح «الصحة» بشأن تغذية الأطفال بالمدرسة

وفي سياق مختلف، كانت وزارة الصحة والسكان، وجهت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، عدة نصائح هامة بشأن تغذية الأطفال بالمدرسة، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق «التغذية غير السليمة»، وهي:

استخدام زجاجة مياه خاصة لكل طالب. تناول الطعام والشراب في الأطباق والأكواب ذات الاستخدام الواحد. التباعد بين الطلاب من خلال مسافة لا تقل عن متر واحد داخل الأماكن التي تقدم فيها الوجبات المدرسية. يتناول الأطفال الوجبات الخاصة بهم التي أحضروها من المنزل وتجنب الأطعمة الجاهزة. أثناء تقديم الوجبات المدرسية، يجب ارتداء المسئولين عن توزيعها الكمامة والقفازات النظيفة.

وقالت وزارة الصحة إنه يجب المحافظة على التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء تواجدهم داخل المدرسة: «هناك العديد من الحالات المصابة بالفعل بفيروس كورونا لم تظهر عليهم أعراض واضحة».