لميس الحديدي: قصة «كل عيل برزقه» محتاجة تفكير.. «إحنا بلد مش غني»

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن إطلاق مشروع تنمية الأسرة المصرية القومي، الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، يستهدف تحقيق حياة أفضل للمصريين عبر زيادة معدلات التنمية، لزيادة معدلات الانفاق على الصحة والتعليم والتشغيل، وغيرها: «قصة كل عيل بيجي برزقه محتاجة تفكير.. إحنا مش بلد غني».

وأكدت «الحديدي»، خلال حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض على قناة ON، أن تحقيق هذا الهدف، جعل حياة المصريين أفضل، لن يتحقق دون كبح جماح الزيادة السكانية، موضحةً: «كل زيادة في معدلات نمو يتطلب ضعفين مقارنة بمعدلات النمو الاقتصادي، لتحقيق هذا الهدف.. ولو عندنا معدل نمو سكاني 2.5%، فإن المستهدف البالغ 6.5% لن يكفي ذلك، ونحتاج لضعفين».

معدل إنجاب المرأة المصرية

تابعت: «مصر فيها 2.5 مليون طفل سنويًا، ومعدل الانجاب لدى المرأة المصرية 2.9% في المتوسط، وفقاً لعدد النساء، والمستهدف أن نصل بمعدل النمو السكاني إلى 1.6%».

برنامج مختلف كليا عما سبق

أشارت، إلى أنّ برنامج الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط يختلف بشكل كلي عن البرامج السابقة، في العقود الماضية مثل تنظيم الأسرة، وغيرها: «فالبرنامج الجديد يأخذ اعتبارات مختلفة، منها تقديم حوافز للنساء عبر فرص العمل، بالأخص في المحافظات الاكثر فقرا، والأعلى في معدلات الإنجاب».

وأردفت: «في النهاية، نقول إن الهدف هو صحة المرأة المصرية، وأن يحصل كل طفل على مدرسة وتعليم ومستشفى وشغل وحياة أفضل، وقصة كل عيل برزقه محتاجة تفكير، إحنا مش بلد غني، وفكرة كل عيل برزقه هتيجي إزاي؟».