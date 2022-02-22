لميس الحديدي: الاقتصاد العالمي سيتأثر بالحرب بين «الناتو» وروسيا

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي السريعة للكويت، كانت مهمة، وحملت تنسيقًا للمواقف الثنائية بين البلدين من جهة، وكذلك المواقف الإقليمية من جهة، موضحة أن لقاء الرئيس مع الأمير نواف الجابر الصباح، يتزامن مع لقاء للأمير الكويتي مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مؤكدة أن مثل هذه اللقاءات مهمة للغاية، من أجل تنسيق المواقف الإقليمية قبيل القمة العربية، التي ننتظر إعلان موعدها النهائي، الذي من المتوقع أن تعقد في منتصف 2022 في أعقاب شهر رمضان المبارك.

البورصات العالمية تهاوت وصعد المعدن الأصفر والنفط لأعلى مستوياته

أما عن الأزمة الأوكرانية، قالت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على قناة «أون»، أن الأزمة الأوكرانية تتصاعد، وتلقي بتداعياتها على الاقتصاد العالمي، إذ تهاوت البورصات العالمية، وصعد المعدن الأصفر والنفط لأعلى مستوياته، بعد تصاعد الأزمة، إثر قرارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والعقوبات الأوروبية والأمريكية، كرد فعل على تردي الأوضاع داخل أوكرانيا، موضحة أنه إذا اندلعت حرب بالفعل بين الناتو وروسيا سيتأثر الاقتصاد العالمي بقوة، ولذلك تُشغل الأزمة الأوكرانية اهتمامات العالم أجمع.

العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن تعكس حالة من التموضع الجيوسياسي

الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في روسيا، قال إن موسكو كانت تتوقع هذه العقوبات منذ افتعال واشنطن الأزمة قبل شهرين، ومحاولة فرض العقوبات الاقتصادية، مؤكدًا أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن، تعكس حالة من التموضع الجيوسياسي رغبة منها في إضعاف الاقتصاد الروسي من جهة والمنطقة الأوروبية من جهة أخرى، مؤكدًا أن واشنطن ترغب في إضعاف هذه المعدلات القوية تمهيداً للتحركات القادمة العالمية في بحر الصين الجنوبي، وذلك خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج.

الاقتصاد الروسي تكيف مع هذه النوعية من العقوبات

وأكد «قناة»، أن الاقتصاد الروسي تكيف مع هذه النوعية من العقوبات التي يخضع ويعيش تحت وطأتها منذ عام 2014 لكنه توقع أن تؤثر هذه العقوبات الامريكية الاقتصاد الدولي بشكل عام نوعًا ما وسوف تؤثر على المنطقة الأوروبية، موضحًا: «نحن أمام مرحلة جيوسياسية قادمة، وأمريكا في حالة تخبط، وهذا ظهر خلال السنوات الماضية، وكل هذه الممارسات تربك العالم كله، مستبعدًا أن يكون هناك مواجهة عسكرية بين روسيا وأكرانيا، معقبًا: «سمعنا الكثير عن تحركات القوات الروسية، ولا يمكن اعتبارها عسكرية، ولكن لحفظ الحدود، وخلق عسكري جديد، وهي عملية ردع سياسي لكييف».