لميس عن التهديدات النووية بين روسيا وأوروبا: «كنا فاكرينها خرافة»

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه من الواضح أن الحرب الروسية الأوكرانية تطول، موضحةً: «هناك المزيد من الإمدادات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا والمزيد من المقاومة الأوكرانية على الأرض والمزيد من القصف والحصار الروسي والعقوبات الأوروبية».

تدفق 7 ملايين لاجئ أوكراني

وأضافت الحديدي، خلال تقديم حلقة اليوم الأحد من برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة ON، أن كييف لم تسقط بعد حتى بعد القصف المستمر والعنيف، موضحًا أن أرقام اللاجئين الأوكرانيين المتدفقين إلى الدول المجاورة تتزايد، وتتوقع الأمم المتحدة أن يصل الرقم إلى 5 ملايين لاجئ وربما 7 ملايين.

وتابعت أن التصريح الأهم هو ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإنه أمر القوات العسكرية بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى: «لم نسمع منذ فترة طويلة عن هذا الأمر، سوى ما يحدث في إيران أو كوريا الشمالية».

وضع منظومة الوضع النووي في حالة تأهب

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي، أعلن وضع منظومة الوضع النووي في حالة تأهب: «هل نشهد مواجهة نووية عالمية؟ هذا المشهد كان يبدو نوعا من الخرافات، لكن لأول مرة يلوح بوتين بقوة الردع النووية ويرد عليه الاتحاد الأوروبي».

وأوضحت لميس الحديدي، أن الأسلحة الأوروبية تتدفق إلى أوكرانيا بشكل كبير، واتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات مهمة جدا لتمويل السلاح إلى أوكرانيا في سابقة فريدة من نوعها، إذ أن أوكرانيا ليست عضوا في الناتو.