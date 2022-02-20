لميس الحديدي: نحتاج لتشريع رادع للحد من السرعة الزائدة وتهور السائقين

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن حوادث الطرق المتزايدة جراء التهور في القيادة أمر لافت رغم جهود الدولة التي تنفق المليارات لتحسين جودة الطرق وتوسعتها وبناء الكباري على النحو الأفضل، ورغم ذلك تبقى الأخطاء البشرية عبر السرعة الزائدة وتهور السائقين بما يستدعي وقفة جدية عبر تشريع قانوني.

وطالبت الحديدي، خلال تقديم حلقة اليوم الأحد، من برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض على قانون «ON»، بتشريع قانوني وقانون مرور قوي وحاسم يحمل في طياته نصوصًا بعقوبات قاسية وغرامات كبيرة لكل من يخالف السرعات وقواعد المرور على الطرق.

لميس الحديدي: لابد من ضبط السلوك عبر القانون

وتابعت أن الحوادث الناتجة عن التصرفات غير المسئولة والسرعات المتهورة، تدق ناقوس الخطر بعد حصد الأرواح بشكل يومي، موضحةً: «لابد من ضبط السلوك عبر القانون والعقوبات والكاميرات وللأسف الناس لا تنضبط بمفردها وتحتاج لتطبيق قاسٍ للقانون وواضح أن الناس بتشوف الطرق حلوة فبتاخد راحتها في السرعة».

مصير قانون المرور الجديد

وتساءلت «الحديدي» عن مصير مشروع قانون المرور الجديد قائلة: «كان فيه مشروع قانون قوي وبعقوبات رادعة بس دخل مجلس النواب وماطلعش تاني».

وطالبت مجلس النواب بتحريك مشروع القانون، قائلة: «العقوبات الحالية 150 جنيه بس وواضح مش عاملة حاجة مع الناس لكن مشروع قانون المرور الجديد دخل البرلمان ولم يصدر حتى الآن، وكان فيه غرامات قاسية لازم يخرج».