حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 1-3-2022 مهنيا وعاطفيا

كسب قلب الشريك مولود برج العقرب من الأمور الصعبة إذ أنه من الأشخاص التي تميل للتخطيط والتحليلات التي يقوم بها بينه وبين ذاته تجعل ذهنه أشبه ما يكون بغرفة عمليات مليئة بالانفعالات المختلفة، ورغم ذلك فهو شخص يتسم بالهدوء، ولذلك قد تجد صعوبة في التعامل مع هذا الشخص فتاره تجده طيبا ساذجا وأخرى غدارا لئيما والأكيد هو أن هذا البرج مفطور على الذكاء الحاد يرى الحياة بتعمق.

كما يعرف عن زوج برج العقرب أنه لا يقبل الأخطاء في تصرفات أولاده فهو شخص شديد الصرامة كما أنه لا يسمح بتجاوز الحدود، ومن منطلق بحث البعض عن الحظ اليومي الخاص به، ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الأبراج مواليد برج العقرب مهنيا وعائليا بأن القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تعتمد على روح التعاون وأن تتصرف بهدوء واعمل بدقة.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

أما عاطفيا واجتماعيا فعطارد في وضع معاكس ويدفعك ذلك لمراجعة الماضي وقد تنفعك خبرات سابقة في مسيرتك القادمة.

مشاهير برج العقرب

ويأتي في مقدمة مشاهير برج العقرب كل من الفنان ماجد المهندس، والفنان خالد سليم، وطبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، والفنانة كيتي بيري، والفنانة ميس حمدان، والفنان الراحل خالد صالح، والنجم الهندي شاروخان، والفنان أحمد الفيشاوي، والفنان الراحل خالد صالح، وسميرة أحمد، والفنانة منى زكي، والفنانة لبنى عبدالعزيز، والفنانة لبلبة.