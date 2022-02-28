«التموين»: نسعى لزيادة المساحة المزروعة من القمح إلى مليون فدان

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة المصرية لديها خطة متميزة تنفذها لزيادة المساحة المزروعة من القمح إلى مليون فدان لتوفير 3 ملايين طن قمح خلال 3 سنوات، مؤكدًا إضافة 250 ألف فدان خلال العام الجاري، ومن المقرر إضافة نصف مليون فدان خلال العام المقبل؛ بما يوفر 1.5 مليون طن.

مخزون القمح يكفي 4 أشهر

وأضاف «المصيلحي»، في تصريحات تليفزيونية، أن هناك مخزونا استراتيجيا من القمح يكفي 4 أشهر من الآن، فضلًا عن قرب موسم حصاد القمح المحلي، كما أن الدولة المصرية دائمًا ما تكون جاهزة في الاحتياطات الاستراتيجية، مؤكدًا أن الأزمة الروسية الأوكرانية تأثيرها يكون على العالم كله وليس على مصر فقط، خاصة أن روسيا ثاني أكبر دولة في إنتاج القمح، وتمثل موسكو وكييف 30% من القمح في العالم.

وزير التموين يطمئن المصريين

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن أي صراع عالمي يؤثر في الأسواق العالمية، وبكافة السلع؛ فالأزمة الأوكرانية تسببت في ارتفاع أسعار البترول والقمح والغاز؛ لأنها سلع استراتيجية وأي تغيير فيها يؤثر في السلع الأخرى، مطمئنًا الشعب المصري: «مفيش قلق، لدينا رؤية استراتيجية من القيادة السياسية بالحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي للسلع».