وزير التموين يطلق النسخة الأولى من «منتدى الاستثمار والتجارة».. غدا

تطلق وزارة التموين، ممثلة في جهاز التجارة الداخلية، غدا الثلاثاء، 15 فبراير، فعّاليات النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة، تحت شعار «استثمر»، وذلك بحضور عدد من المحافظين على مستوى الجمهورية للإعلان عن أبرز الفرص الاستثمارية في المحافظات التي تأتي ضمن أنشطة التجارة الداخلية.

منتدى الاستثمار يبحث رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية

ومن المقرر أن يحضر فعاليات النسخة الأولى من المنتدي غدا، الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ضمن توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، وفقا لما أكده جهاز تنمية التجارة الداخلية، كما يشارك عدد من الوزراء والمحافظين لإعلان أهم وأبرز الفرص الاستثمارية لديهم.

مستجدات المشروع القومي للمستودعات الاستراتيجية

ونوه جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن المنتدى سيشهد استعراض أخر التطورات والمستجدات بشأن المشروع القومي للمستودعات الاستراتيجية، والذي يهدف إلى زيادة مخزون السلع الأساسية وتخزينها في مستودعات استراتيجية، كذلك سيتم استعراض الآليات الجديدة لمنظومة التجارة الإلكترونية.

فيما أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه بمجرد انطلاق البورصة السلعية في مصر خلال الفترة المقبلة ستنتعش التجارة الإلكترونية مع بدء تداول السلع عليها، منوها إلى أن حجم التجارة الإلكترونية بلغ خلال عام 4.9 مليار دولار في عام 2021.

ووفقا لتصريحات سابقة لرئيس جهاز التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي، فإن قطاع التجارة في مصر يعمل به 10 ملايين شخص أي ثلث القوى العاملة في مصر، فضلا عن أن القطاع يساهم بنسبة 21% من إجمالي الناتج المحلي بنحو 1.4 تريليون جنيه.