عاجل.. البيت الأبيض: واشنطن ستجمد كل أرصدة الأثرياء الروس

قال مسؤول في الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن روسيا أصبحت دولة منبوذة اقتصاديا، مشيرا إلى أن بلاده ستجمد كل أرصدة الأثرياء الروس.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحده من يقرر الثمن الذي ستدفعه موسكو، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

مسؤول أمريكي: قررنا اعتماد النموذج الإيراني في معاقبة روسيا

وأشار المسؤول في الرئاسة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة المتحدة لن تسمح باستخدام احتياطي المركزي الروسي لدعم الروبل، مضيفا: «قررنا فصل البنوك الروسية عن نظام سويفت المصرفي».

اعتماد النموذج الإيراني في معاقبة روسيا

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن بلاده قررت اعتماد النموذج الإيراني في معاقبة روسيا.

وكان بوتين، أعلن فجر الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية «دونباس» في جنوب شرقي أوكرانيا، وقال إن موسكو، ستعمل على نزع السلاح الأوكراني واجتثاث النازية في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.