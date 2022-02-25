نائب محافظ القاهرة: منع أي إشغالات أو خيام بمحيط مسجد السيدة زينب

أعلنت محافظة القاهرة منع التجمعات والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم السماح بأي إشغالات أو إقامة شوادر أو خيام بالشوارع من جانب الزوار، وذلك تزامنا مع ذكرى مولد السيدة زينب، مع إلغاء الاحتفال بمولد السيدة حفاظا على سلامة المواطنين، واقتصار الأمر على إذاعة تواشيح دينية عبر مكبرات الصوت لزوار السيدة.

وقالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، خلال جولة لها بنطاق الحي، إن حي السيدة زينب يشهد أعمال تطوير غير مسبوقة، خاصة محيط المسجد الزينبي وتطوير الميدان، لما لهذا الموقع من مكانة وتقدير فى نفوس المصريين، حيث حب آل البيت، وأعمال التطوير تتم بمشاركة المجتمع المدني ليكون المكان مصدر جذب سياحي فيما بعد.

تكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات

وأضافت نائب المحافظ، أن أعمال التطوير تشهد تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة وإخلاء الأرصفة بالغسل الآلي للميدان يوميا والشوارع المحيطة به، بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، مع مواصلة أعمال التجميل والإنارة لميدان السيدة زينب واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، والتشديد على رفع الإشغالات بالتنسيق مع قسم شرطة حي السيدة زينب والمرافق، لمنع إشغالات المحلات والباعة الجائلين خاصة فى أسبوع مولد السيدة زينب.

وأشارت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إلى إلغاء الاحتفال بمولد السيدة زينب للحد من انتشار فيروس كورونا، والاكتفاء باحتفالية مصغرة دون جمهور، وإذاعة التواشيح الدينية عبر مكبرات الصوت، مشيرة إلى أعمال التطوير التي يشهدها ميدان السيدة زينب فى ضوء مشروع إحياء مسارات مزارات آل البيت، مع تذليل كافة العقبات، والتأكيد على عنصر الوقت طبقا لتعليمات محافظ القاهرة، كما شهدت الأعمال تركيب الأسوار الحديدية المطلية بحديقة الميدان، ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى وزراعة وتنسيق الورود بألوانها المختلفة، واستكمال أعمال اللاندسكيب، ومتابعة أعمال توصيلات الصرف الصحي، وتوفير مصادر المياه لري الحدائق المنتشرة بالميدان.

طلاء واجهات العقارات

وأكدت نائب المحافظ، على استمرار طلاء واجهات العقارات المطلة على ميدان بورسعيد بلون موحد، ورفع كفاءة الساعة الأثرية والتي توجد بواجهة المشهد الزينبي، وإضاءة اعمدة الانارة بلمبات الليد وتوفير سلات المهملات حفاظا على النظافة بمحيط الميدان.

وقال الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس حي السيدة زينب، إنه في ظل أعمال التطوير ودخول موعد مولد السيدة زينب، سيتم منع التجمعات والالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم السماح بإقامة شوادر أو خيم بالشوارع، وذلك تزامنا مع ذكرى مولد السيدة زينب.